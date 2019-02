Ginnastica: La Gym Aosta in trasferta a Biella e a Rozzano

L’attività federale 2019 per la ginnastica ritmica ha inizio in questo fine settimana, a Biella, con la 1° prova del “Campionato di serie C” a squadre. A rappresentare la nostra regione ci sarà la Gym-Aosta con 8 ginnaste. In particolare la Gym scenderà in pedana con una squadra composta da Beatrice Cozzolino, Giorgia Lucarelli, Giulia Masoni, Sofia Sistilli e Stefania Song (quest’ultima in prestito dalla “Ritmica Piemonte”).

A Biella, però, gareggeranno anche altre tre ginnaste della Gym, le punte di diamante della società, Cecilia Nuvolari, Sofia Righi e Alessia Toscano, tutte tesserate quest’anno per la “Ritmica Piemonte”, che aspirano, insieme alle compagne piemontesi, di salire sul podio. Il programma tecnico della gara prevede l’esecuzione di esercizi individuali a fune, cerchio, palla, clavette e nastro.

A Rozzano (MI), invece, un altro atleta della Gym, Luca Grigoletto (nella foto), sarà impegnato in una gara di “endurance”, specialità ginnica del “Calisthenics”.