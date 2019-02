Ginnastica: Una super Gym Aosta a Vienna

Tra sabato 26 gennaio e domenica 27, a Vienna, la Gym-Aosta ha partecipato per la prima volta al torneo internazionale di ginnastica ritmica denominato ITV CUP, “Young Talent Vienna Cup”.

Sono state 6 le ginnaste della Gym scese in pedana nella capitale austriaca: si tratta di Giorgia Lucarelli, Cecilia Nuvolari e Alessia Toscano, tra le “senior”, e di Giulia Masoni, Sofia Righi e Sofia Sistilli, tra le “junior. Sabato è stato il giorno delle “senior” e qui Alessia Toscano (quest’anno tesserata per la Ritmica Piemonte) ha lasciato il segno conquistando il 6° posto nella classifica generale con il punteggio totale di 26.30; Cecilia Nuvolari (anche lei tesserata per la società torinese) è giunta 18° con pt. 20.35, mentre Giorgia Lucarelli ha concluso in 20° posizione con pt. 16.80. Ma il vero risultato con il botto Alessia lo ha ottenuto nella classifica di specialità al cerchio, attrezzo dove è vicecampionessa italiana, conquistando la vittoria con il punteggio di 14.30; sempre lei ha poi ottenuto il 7° posto nella finale alla fune.

Domenica, grandi risultati per la Gym anche tra le ginnaste più giovani. Nella categoria “pre-junior”, grande prova di Sofia Righi (anche lei tesserata Ritmica Piemonte), che ha conquistato il 5° posto nella generale, con il totale di 18.55, e il 2° posto nella specialità della fune, con il punteggio di 9.35.

Nella categoria “junior”, buone le prove di Giulia Masoni e Sofia Sistilli, che hanno realizzato rispettivamente un punteggio totale di 15.55 e 15.15, piazzandosi nella classifica generale rispettivamente al 10° e al 12° posto; nelle classifiche per attrezzo, poi, splendida vittoria di Giulia alla palla e doppio 3° posto di Sofia, alla fune e al nastro.

Ad accompagnare nell’importante trasferta austriaca le 6 ginnaste valdostane c’erano Giulia Comé, presidente della Gym-Aosta, e la tecnica della Gym, Giorgia Righi.