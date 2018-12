Ginnastica: Man bassa di medaglia alla Gyn Aosta all'incontro Stelle di natale

l palazzetto dello sport “Le Cupole” di Torino, sabato 22 e domenica 23 dicembre, si è svolta l’undicesima edizione del Torneo Internazionale di ritmica per Club, “Stelle di Natale”, con la partecipazione di ginnaste provenienti da numerosi paesi un po’ di tutta Europa e non solo, come Russia, Ucraina, Germania, Francia, Inghilterra, Israele, Australia, oltre che dall’Italia naturalmente. La Gym-Aosta si è presentata alla manifestazione con 19 ginnaste, che hanno gareggiato in diverse categorie e su differenti livelli tecnici, da quello A, il più elevato, al C. Si è trattato di Ginevra Pascarella, Céline Péaquin, Ilaria Venturotti, Giada Pace, Silvia Chiabotto, Aurora Scarpone, Miryam Sahbani, Cecilia Ronco, Giulia Savoye, Federica Marinone, Meredith Perrier, Ginevra Vittone, Sofia Righi, Giulia Masoni, Giorgia Castagnera, Beatrice Cozzolino, Cecilia Nuvolari, Giorgia Lucarelli, Alessia Toscano.

I risultati delle ginnaste della Gym sono stati davvero straordinari nelle diverse classifiche di specialità, suddivise per età, con ben 12 vittorie, 8 secondi posti e altrettanti terzi posti. Da sottolineare anche il premio speciale conquistato da Alessia Toscano come “Miss Rischi”, per l’elevata difficoltà dei suoi esercizi.

I piazzamenti più significativi:

categoria ALLIEVE

· 1° posto : Miryam Sahbani al corpo libero, Cecilia Ronco al corpo libero e alla palla, Giulia Savoye al corpo libero e alla palla, Sofia Righi alla fune e alla palla, Meredith Perrier alla palla

· 2° posto : Ginevra Pascarella alla fune, Giada Pace al cerchio, Céline Péaquin alla fune, Aurora Scarpone al corpo libero e alla palla, Silvia Chiabotto alle clavette

· 3° posto : Ginevra Pascarella alla palla e al corpo libero, Giada Pace al corpo libero, Miryam Sahbani alla palla, Federica Marinone al cerchio

categoria JUNIOR

· 1° posto : Cecilia Nuvolari alla palla (tesserata Ritmica Piemonte), Beatrice Cozzolino alle clavette

· 2° posto : Ginevra Vittone alla palla e al nastro

· 3° posto : Giulia Masoni alla palla e alle clavette, Cecilia Nuvolari alle clavette

categoria SENIOR