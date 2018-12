Ginnastica: In bella evidenza la Gym Aosta al Ghemme

A Tortona si è svolta la 21° edizione del “Trofeo Barbara Gemme” di ginnastica artistica femminile, gara riservata al programma tecnico B, che ha ancora una volta visto la Gym-Aosta rappresentare la nostra Regione.

In particolare sono scese in pedana 4 “Allieve 1”, Marta Davisod, Alyssa Paris, Giada Serra, Sofia Susanna, 5 “Allieve 2”, Ilaria Ciervo, Martina Fea, Michela Negretto, Ilaria Savigni, Stella Serra, 5 “Junior”, Giulia Addario, Francesca Carcavallo, Sophie Ducret, Christine Pellu, Aurora Vidi, e infine una “Senior”, Chiara Addario.

Tra le “Allieve 1”, nella classifica generale troviamo, tra le 70 ginnaste in gara, Marta Davisod al 29° posto (29.45), Sofia Susanna al 30° (29.30) con un 10° posto alla trave, 32° Alyssa Paris (29.20) e 35° Giada Serra (29.10). Tra le “Allieve 2”, con 62 ginnaste iscritte, Stella Serra si è piazzata al 12° posto (31.05) con una 10° posizione al corpo libero, al 13° Ilaria Ciervo (31.00) con un 8° posto al corpo libero, al 27° Martina Fea (30.35), al 49° Michela Negretto (29.10) e al 50° Ilaria Savigni (29.05).

Tra le “Junior”, con 75 ginnaste in gara, risultato con il botto per Christine Pellu, che ha conquistato il 2° posto nella classifica generale, con il punteggio totale di 32.40, e ha messo la ciliegina sulla torta in una giornata per lei trionfale con la vittoria nella specialità del volteggio; troviamo poi Aurora Vidi al 34° posto (30.25), con uno splendido 5° posto alla trave, Sophie Ducret al 43° (29.70), Giulia Addario al 46° (29.55), con un 10° posto al volteggio, e Francesca Carcavallo in 51° posizione (28.90).

Infine, tra le 35 ginnaste della categoria “Senior”, Chiara Addario si è piazzata al 16° posto in classifica generale, con il punteggio totale di 30.45. Grande soddisfazione tra le istruttrici della Gym, Gabriella Boaretto, Elisa Carrozza, Ramona Feo e Pamela Vacchiero.