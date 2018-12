Ginnastica: I ginnasti della Gym trionfano al trofeo nazionale di galliate

La Gym ha fatto scendere in pedana 4 squadre “allieve” e una squadra “senior”, per un totale di 21 ginnaste, per la femminile, mentre tra i maschi hanno gareggiato 4 i ginnasti, 3 per la categoria “junior” e 1 tra i “senior”. Nell’artistica maschile, che ha gareggiato sabato, c’è stato un vero e proprio trionfo della Gym, con tre ginnasti sul podio.

Innanzi tutto c’è da sottolineare la grande vittoria, nella massima categoria, di Federico Zaccuri, con il punteggio totale di 40.60; ma i suoi compagni della categoria “junior” non sono stati da meno: è mancata la vittoria ma hanno occupato quasi tutto il podio con il 2° posto di Massimo Marzenta con pt. 40.35 e il 3° di Matteo Figliuzzi, a soli 5 centesimi dal compagno con pt. 40.30; a completare la giornata trionfale dei ginnasti della Gym si è aggiunto il buon 5° posto di Simone Jorioz con il punteggio totale di 38.10.

Nell’artistica femminile, spicca l’ottimo 4° posto con pt. 123.70 della squadra “senior” della Gym, con Camilla Gianchini, Tania Trento, Maya Vallet e Clizia Vallet; tra le “allieve, 21° posto per la squadra formata da Lydie Bollon, Sophia Comparetto, Chiara Lucy Ferrando, Luana Lombardo e Ilary Panuzzo, con il punteggio di 110.20, 24° posto per la squadra composta da Martina Addario, Charlotte Desaymonet, Sofia Farinet, Grethel Prosperi e Gaia Zampaglione, con il totale di 108.50, 31° posto per la squadra formata da Janis Picchiottino, Lisa Rocher e Alice Tonolini, con pt. 106.55, e 33° posto per la squadra con Emma Condò, Sharon Filippone, Cecile Fiou e Christel Giarrusso, con il punteggio totale di 105.55.

I ginnasti e le ginnaste sono stati accompagnati dalle istruttrici Ramona Feo, Elisa Andreacchio, Elisa Carrozza, Hélène Dotti e Jessica Lumignon.