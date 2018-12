Ginnastica: La Gym-Aosta in pedana tra Venezia e Galliate

Tra sabato 24 e domenica 25 novembre, la Gym-Aosta sarà impegnata in due gare nazionali, una di ginnastica ritmica e l’altra di artistica femminile e maschile.

A Campagna Lupia, vicino a Venezia, è in programma il “Campionato Nazionale per rappresentative” di Ritmica Europa. Gym Aosta farà scendere in pedana 3 squadre, nelle categorie “allieve” e “giovanile”, e 15 ginnaste, tutte per il programma Joy.

A Galliate, invece, la Gym sarà impegnata nel “Trofeo Nazionale città di Galliate”. Per l’artistica femminile scenderanno in pedana 4 squadre “allieve” e una squadra “senior”, per un totale di 22 ginnaste, mentre per l’artistica maschile saranno 4 i ginnasti, che gareggeranno in una competizione individuale, suddivisi tra “junior” e “senior”.

La Gym Aosta a Campagna Lupia