"Meeting des Alpes", al via la prima edizione al Campo Tesolin

Domenica 27 settembre il campo di atletica "E. Tesolin" di Aosta (Corso Lancieri Aosta, 41) ospiterà la prima edizione del "Meeting des Alpes", manifestazione di atletica leggera in pista aperta alle categorie giovanili, assolute e del settore paralimpico.

La giornata sarà suddivisa in due sessioni principali:

Pre Meeting - Kids & Inclusion (ritrovo ore 9.30, inizio gare ore 10.30): spazio alle categorie Esordienti e Ragazzi/e con prove di biathlon (corse veloci affiancate a salti e lanci quali vortex, palla medica, alto e lungo), oltre ai 100 metri dedicati agli atleti CIP e FISPES.

spazio alle categorie Esordienti e Ragazzi/e con prove di biathlon (corse veloci affiancate a salti e lanci quali vortex, palla medica, alto e lungo), oltre ai 100 metri dedicati agli atleti CIP e FISPES. 1ª ed. Meeting Des Alpes (ritrovo ore 13.30, inizio gare ore 14.30): programma riservato alle categorie Cadetti/e ed Assoluti (Allievi, Juniores, Promesse, Seniores) con gare di velocità (80m, 100m, 300m), ostacoli (200hs), mezzofondo (miglio, 3000m) e concorsi di peso, salto in alto e salto in lungo.

Iscrizioni e regolamento: Le adesioni dovranno essere effettuate direttamente online dalle società nell'area riservata FIDAL entro le ore 22.00 di venerdì 25 settembre. La quota d'iscrizione è pari a 5 euro per la sessione mattutina e 10 euro per il Meeting delle categorie superiori.

Ogni atleta potrà partecipare a un massimo di due specialità. È previsto un pacco gara per tutti i partecipanti e la premiazione dei primi tre classificati di ciascuna gara.