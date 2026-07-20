La Gym Aosta all’Eurogym di Pistoia

Promossa da European Gymnastics e dalla Federazione Ginnastica d’Italia, la manifestazione non prevedeva classifiche o medaglie, ma è stata una straordinaria occasione di incontro tra giovani ginnasti attraverso esibizioni collettive, workshop, spettacoli, cerimonie, attività ricreative e momenti di condivisione, valorizzando i principi della Ginnastica per Tutti.

A rappresentare la Valle d’Aosta è stata la Gym Aosta, che ha portato un folto stuolo di ginnasti e istruttori che hanno fatto il loro ingresso allo Stadio Melani assieme alla delegazione italiana nella cerimonia di aperura, complicata dal gran caldo che ha creato non pochi problemi sia fisici sia organizzativi ma fortunatamente lo spirito di adattamento e la voglia di divertirsi non ha compromesso la bellissima esperienza.

Alla manifestazione hanno partecipato le istruttrici Alice Politi, Michela Negretto, Martina Bianchini, Elisa Antonacci, Maya Marcoz, Hélène Porliod e gli atleti Aimé Pession, Joel Voyat, Sofia Susanna, Alessia La Spina, Margot Peaquin, Ginevra Tripodi, Janis Picchiottino, Cleo Picchiottino, Christel Giarrusso, Marta Costa, Anna Stella Neyroz, Emma Condò, Luana Lombardo, Alessia Bordet, Giulia Chuc, Arianna Riva, Swami Giovinazzo, Sara Sebastiani, Beatrice Mileto, Sofia Falcicchio, con accompagnatori Carlotta Vastarini e Stefania Lazzaron.