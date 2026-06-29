Ginnastica artistica, Gym Aosta a un passo dalla top ten nazionale: Pilar Domaine è regina nell’All Around

Grandi soddisfazioni e prestazioni da incorniciare per la spedizione della Gym Aosta alle finali nazionali di ginnastica artistica. Nella categoria Allieve LC base, la squadra valdostana ha conquistato un brillantissimo 11° posto assoluto su ben 35 agguerrite squadre partecipanti, in una gara che ha visto il successo finale della Olimpia 81.

La giovane compagine, composta dalle promettenti ginnaste Sofia Arena, Gaelle Dalto, Pilar Domaine e Alice Turato, ha totalizzato il punteggio complessivo di 181.650, dimostrando grande solidità e precisione nel completare l'intero programma sui quattro attrezzi: volteggio, corpo libero, parallele e trave. Un risultato di squadra straordinario, frutto del duro lavoro quotidiano e della guida tecnica delle allenatrici Alice Politi e Serena Ramanzin, abili a preparare le atlete per un palcoscenico così competitivo.

A rendere la giornata ancora più memorabile sono stati i risultati delle finali individuali. A far brillare i colori della Gym Aosta ci ha pensato una straordinaria Pilar Domaine, capace di laurearsi campionessa assoluta conquistando il 1° posto nell’All Around con il super punteggio di 123.55, mettendosi alle spalle le migliori ginnaste d'Italia.

Nota di merito anche per la compagna di squadra Alice Turato, che ha centrato un'ottima prestazione in finale piazzandosi all'11° posto.

Con una medaglia d'oro individuale in tasca e un piazzamento di squadra a ridosso delle primissime posizioni, le allenatrici possono guardare al futuro con enorme ottimismo: "Questi risultati premiano i sacrifici delle ragazze e dimostrano la costante crescita del nostro settore giovanile", commentano dall'ambiente societario, pronti a tornare in palestra per preparare le prossime sfide.