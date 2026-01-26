“La Sera dei Miracoli”: un omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione dell’Institut de Danse du Val d’Aoste

Giovedì 22 gennaio, al Teatro Giacosa di Aosta, ha avuto luogo uno spettacolo speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro secolo con la produzione di “Good Vibrations Entertainment”.

Lo spettacolo ha proposto un repertorio che ha spaziato a piene mani nella ricchissima discografia di Lucio Dalla.

Lo show è stato interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo ed è noto anche per il suo ruolo in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a “The Voice of Italy”.

Campani è stato affiancato da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio, Marco Vattovani, Alessandro Leonzini, Marco Locatelli e Ivan Geronazzo. Questi talentuosi musicisti hanno offerto una serata emozionante, arricchita da una scenografia suggestiva e da un avvincente e curato show di luci.

A rendere ancora più commovente lo spettacolo, due bravissime ballerine dell’Institut de Danse du Val d’Aoste, Serena Spanò e Maria Venuti, hanno presentato, sulle note della canzone “La Sera dei Miracoli”, una splendida coreografia costruita dal maestro Christian Carubelli.

La serata ha fatto il tutto esaurito al Giacosa, con grande soddisfazione della band, delle ballerine e del pubblico presente.