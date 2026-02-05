Federica “La Cattiva” Macrì, il giorno della storia

Il countdown è quasi terminato. Domenica 8 febbraio 2026 la Valle d’Aosta tornerà a respirare aria di titolo italiano professionistico di pugilato, un traguardo che manca addirittura dal 1968, quando fu Luigi Patruno a portare il tricolore sul ring per la nostra regione.

A raccogliere quella pesante – e affascinante – eredità sarà Federica “La Cattiva” Macrì, che a Genova salirà sulle sedici corde per contendersi il titolo italiano dei pesi paglia in uno degli appuntamenti più importanti della sua giovane ma già brillante carriera.

Il match andrà in scena al Palateknoship (ex 105 Stadium), all’interno della prestigiosa riunione “History of Fight” organizzata da Elite Top Fight, una serata di livello internazionale con numerosi incontri di richiamo. Il clou sarà il titolo europeo dei pesi supergallo tra Michela Braga e la francese Narymane Benloucif Berche, mentre la sfida Portolani–Macrì sarà il penultimo incontro, uno dei sottoclou principali della manifestazione.

L’orario previsto – tra le 20.00 e le 20.30 – conferma il grande peso sportivo e mediatico della sfida.

Federica arriva all’appuntamento carica e concentratissima. Negli ultimi giorni ha lavorato senza sosta con il maestro Luca De Carolis, curando ogni dettaglio: condizione fisica, tattica, gestione mentale del match. A 25 anni, dopo tre stagioni da professionista ancora imbattuta, la pugile valdostana mostra maturità, consapevolezza e una fame di vittoria che promette scintille.

Di fronte a lei ci sarà Consuelo Portolani, atleta emiliana di grande esperienza: 13 match da professionista, già campionessa italiana e sfidante al titolo europeo. Un’avversaria solida, tecnica e navigata, che garantirà uno scontro di altissimo livello agonistico.

Il soprannome “La Cattiva” vive e prende forma solo sul ring: Federica combatte con ritmo, aggressività controllata e pressione costante, mettendo in difficoltà le avversarie con intensità e preparazione atletica fuori dal comune.

A rendere ancora più prestigiosa la serata, la Federazione ha previsto per questo match un premio speciale aggiuntivo, segno dell’importanza che il movimento pugilistico attribuisce a questa sfida tricolore.

Per chi non potrà essere presente a Genova, l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube.

https://www.youtube.com/live/pqj095bRXxw?si=495nkiBH9c5z05NJ

Alla vigilia, Federica non nasconde le emozioni:

«Sono carichissima e molto concentrata. Stiamo curando ogni dettaglio della preparazione. Con il mio maestro abbiamo lavorato duramente e con grande attenzione. Mi sento pronta e determinata: questo titolo lo aspettiamo da tanto e voglio portarlo nella mia città e nella mia palestra».

Anche Luca De Carolis sottolinea la portata del momento:

«Il titolo d’Italia è un passaggio fondamentale nella carriera di un pugile professionista. Federica se lo è meritato con sacrificio e lavoro. Siamo pronti a dare tutto per riportare in Valle d’Aosta un titolo che manca da troppo tempo».

Non è solo un match: è una sfida che parla di storia, identità e orgoglio valdostano. Domenica sera, tutta la Valle d’Aosta farà il tifo per “La Cattiva”.