Boxing Team Aosta, ripartenza in vista con il Palaindoor

La Boxing Team Aosta guarda al futuro con speranza, dopo un anno complicato vissuto tra trasferte e allenamenti di fortuna. In attesa della riapertura del Palaindoor, il direttivo della società si è riunito per programmare le attività pugilistiche del prossimo anno.

«Abbiamo circa cinquanta atleti – spiega il presidente Raffaele Statti – che continuano a seguire con impegno gli allenamenti, anche se lo spazio della palestra Sami di Pont Suaz non è l’ideale. Per questo attendiamo con fiducia di poter tornare a lavorare al Palaindoor».

La stagione in corso è stata limitata a qualche trasferta fuori regione, rinunciando a organizzare manifestazioni in Valle. «Il nostro obiettivo – aggiunge Statti – è poter riportare qui eventi pugilistici di livello nazionale e internazionale, come abbiamo fatto in passato, e dare nuova linfa al movimento».

Intanto dal Comune arrivano rassicurazioni. L’assessora allo sport, Alina Sapinet, conferma: «Dal 1° ottobre il Coni prenderà in gestione gli spazi presenti al Palaindoor. Spero vivamente che li dia anche a loro. Nel frattempo la struttura è già aperta per atletica e arrampicata, mentre si stanno completando finiture e pulizie».

Un passaggio che la Boxing Team attende con entusiasmo. «La boxe – conclude Statti – è sport, ma anche educazione e salute. La nostra speranza è di poter tornare presto nella nostra sede, per crescere ancora insieme ai ragazzi e al pubblico valdostano».