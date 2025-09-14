Ancora un successo per la Aosta Boxing Night

Un PalaMiozzi gremito e caloroso ha fatto da cornice alla terza edizione della Aosta Boxing Night, trasformata in una vera festa della boxe valdostana. La serata ha regalato spettacolo, emozioni e soprattutto grandi risultati ai colori di casa, con il team della Rocky Gym Aosta Cral Cogne — guidato dal maestro Luca De Carolis — capace di chiudere con un bilancio di assoluto rilievo: cinque vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nei sette incontri ufficiali disputati.

Il momento più atteso della notte pugilistica è stato il match clou, valido per la cintura intercontinentale FBO. Federica Macrì, soprannominata “La Cattiva”, ha imposto subito la sua legge contro la thailandese Kiratra Hakrasang: dopo appena un minuto dall’inizio del primo round ha chiuso l’incontro con un KO spettacolare. Una vittoria netta che certifica la superiorità tecnica e la determinazione della fuoriclasse valdostana, proiettandola verso palcoscenici ancora più prestigiosi del panorama internazionale.

Accanto al trionfo della Macrì, la serata ha visto il successo di Gianmaria Trapin, Jastin Koceku, Jaele Reyes e Cristian Lombardi, oltre all’esibizione vincente di Agata Navarretta che ha aperto la kermesse. Davide Attanasio ha conquistato un prezioso pareggio, mentre l’unica battuta d’arresto è arrivata per Edward Ssemakula, senza però intaccare la prestazione complessiva della squadra.

Il pubblico ha seguito ogni incontro con entusiasmo crescente, sottolineando col proprio tifo la compattezza di un movimento pugilistico in continua crescita. La Aosta Boxing Night 3 si è confermata così non solo come appuntamento sportivo di livello assoluto, ma anche come un evento capace di unire giovani promesse e professionisti affermati, in un clima di passione, rispetto e orgoglio valdostano.

Risultati degli incontri

Esibizione: Agata Navarretta vs Giulia Castelluccio (senza verdetto ufficiale)

Junior 57 kg: Gianmaria Trapin vince su Raffaele Musso

School Boys 52 kg: Jastin Koceku vince su Nicolò Maurici

Junior 63 kg: Edward Ssemakula sconfitto da Cristian Torchia

Youth 55 kg: Jaele Reyes vince su Filippo Nodaro

Youth 60 kg: Cristian Lombardi vince su Victor Goncearenco

Elite 75 kg: Davide Attanasio pareggia con Luca Lodetti

Professionisti Mini Mosca 48 kg: Federica “La Cattiva” Macrì batte Kiratra Hakrasang per KO al primo round