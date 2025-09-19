Federica “La cattiva” Macrì scrive la storia. La Valle d’Aosta, a Montreal, sul ring mondiale

Ora è ufficiale. Un evento storico per la boxe valdostana e italiana. Sabato 27 settembre 2025, dal prestigioso Théâtre St-Denis di Montréal (Canada), andrà in scena il gala internazionale di boxe “Prospect 15 – Championship Edition”, trasmesso in diretta mondiale su DAZN.
Tra i protagonisti della serata ci sarà Federica “La Cattiva” Macrì, atleta della Rocky Gym Aosta, seguita dal Maestro Luca De Carolis. La 25enne, dopo la vittoria per KO al primo round conquistata nella sua città solo sabato scorso, nella terza edizione della Aosta Boxing Night, si prepara ad affrontare la sfida più importante della sua carriera.
Grazie alla collaborazione con l’agenzia freelance di Armando Bellotti e al direttore Mimmo Spinelli, è stato siglato un accordo con la prestigiosa MVP di Jake Paul per un match di altissimo livello.
Federica Macrì (6/0/1 ancora imbattuta) numero 27 al mondo su 190 pugili nella categoria dei pesi Paglia affronta Naomy Valle (14-0, Costa Rica, campionessa del mondo WBC Youth) numero 25 al mondo su 220 pugili nei pesi Mini Mosca.
Il match, sulla distanza delle otto riprese da 2 minuti, nella categoria Mini Mosca (peso 48,989kg - 108 libre), sarà uno dei più attesi della serata, collocato subito prima del titolo mondiale femminile della campionessa Kim Clavel.
“In casa loro non ci aspettiamo favori dai giudici – spiega il maestro Luca De Carolis – serviranno tutta la forza, la cattiveria e il cuore di Federica per imporsi. L’obiettivo è vincere prima del limite, contro un’avversaria di livello mondiale”.
La trasferta canadese inizierà martedì notte, con conferenza stampa e pesi ufficiali previsti nei giorni precedenti l’incontro. A sostenere l’atleta valdostana ci sarà anche il prestigioso marchio Leone 1947, sponsor ufficiale dell’aostana.
Con questo incontro, Federica diventa la prima pugile della storia della Valle d’Aosta a salire su un ring americano, proiettando la regione in una vetrina sportiva internazionale.
L’ambizione è chiara: lasciare un segno indelebile davanti ai grandi manager americani e conquistare in futuro palcoscenici ancora più leggendari.