Boxe: Per Alyssa Macrì stupendo argento nei Nazionali

L’aostana Alyssa Macrì, giovane promessa della Rocky Gym Aosta, ha firmato un’altra impresa per il club guidato da Luca De Carolis. Impegnata a Roseto degli Abruzzi nei Campionati Italiani Under 15, la 14enne, nella categoria 42 kg, ha mostrato tecnica, coraggio e un carattere da veterana, centrando una meritatissima medaglia d’argento. A negarle il titolo tricolore è stata la friulana Vittoria Graziani, nuova campionessa italiana.

La finale, andata in scena domenica, ha visto Alyssa lottare senza risparmiarsi. La valdostana non ha mostrato alcun timore reverenziale, ma le energie spese nel primo match hanno pesato nel momento decisivo: coraggio e determinazione non sono bastati per completare l’impresa, ma il secondo posto resta un risultato di enorme valore.

Per arrivarci, Macrì aveva già superato una prova molto complicata contro la pugliese Beatrice Masiello, atleta esperta e con dieci incontri alle spalle. Dopo un avvio difficile e un conteggio arbitrale, la giovane allieva di De Carolis ha tirato fuori orgoglio e lucidità, ribaltando l’incontro e guadagnandosi la finale con pieno merito.

Meno fortunato, invece, il percorso di Jastin Kocecku (categoria 52 kg). Considerato uno dei talenti più promettenti del lotto, il 14enne aostano è stato penalizzato da un sorteggio complicato. Nel primo match non ha potuto combattere perché l’avversario, Angelo Palmieri, non si è presentato sul ring, togliendogli ritmo e condizione agonistica. Sabato, poi, è arrivato lo scontro immediato con il favorito del torneo, Vincenzo Sodano, che si è imposto ai punti con decisione unanime della giuria.

Questi risultati confermano ancora una volta l’eccellente lavoro della Rocky Gym Aosta nel settore giovanile, capace di far crescere atleti solidi, preparati e competitivi ai massimi livelli nazionali. Per Alyssa e Jastin, comunque, la trasferta abruzzese rappresenta una tappa fondamentale di crescita e lascia immaginare nuovi, entusiasmanti traguardi.