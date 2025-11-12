Boxe: alla caccia della gloria tricolore

Da giovedì 13 a domenica 16 novembre, a Roseto degli Abruzzi, la Federazione Pugilistica Italiana ha inserito in calendario i Campionati Italiani Under 15.

Due giovani talenti valdostani saliranno sul ring per vivere un’importante esperienza di crescita, puntando a togliersi qualche soddisfazione. Entrambi tesserati per la Rocky Gym CRAL Cogne Aosta, i giovani atleti impegnati in provincia di Teramo cercheranno di fare bene. A partire dal 14enne aostano Jastin Kocecku che punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista. Il fresco campione Piemonte/Valle d’Aosta, in gara nella categoria 52 kg, forte di uno score perfetto di 12 incontri e 12 vittorie, è considerato uno dei pugili più attesi della manifestazione.

Alyssa Macrì e Jastin Kocecku

Nel settore femminile salirà sul ring la 14enne aostana Alyssa Macrì. Pur non essendo parente della “pro” Federica e non avendo ancora esperienza sul ring, il “fiuto” del Maestro Luca De Carolis, che la segue da circa un anno, ha riconosciuto in lei un potenziale che potrebbe presto sbocciare. Dopo aver superato positivamente la fase regionale, Alyssa è pronta a vivere la sua prima esperienza nazionale nella categoria 42 kg.

Ancora una volta la Rocky Gym CRAL Cogne Aosta si conferma una delle realtà più competitive e vincenti del panorama pugilistico giovanile italiano.