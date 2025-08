Golf: Mathias Sciocchetti Bois e Federico Fiabene si impongono nel "Mary Petrolini" di Courmayeur

Accompagnati da una giornata ventosa con momenti di raffiche importanti, sulle nove buche del Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses si è tenuta mercoledì 29 luglio la quarta edizione del Memorial Mary Petrolini, appuntamento riservato alla categoria Juniores e inserito nel circuito Teodoro Soldati.

A vincere la classifica del lordo è stato il giocatore di casa Mathias Sciocchetti Bois (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) che chiudendo con 74 colpi, superando di una solo lunghezza Gabriele Gattiglia (Rapallo) che si è fermato a 75 colpi. Il terzo gradi del podio è andato a Leonardo Russo (Pinerolo) con uno score finale di 76 colpi.

Mathias Sciocchetti Bois e Federico Fiabane

Nutrita la partecipazione di golfisti valdostani: 5° Emanuele Giachino (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) 80 colpi, 6° Alessandro Subet (Golf club Aosta Brissogne) 83 colpi, 7° Federico Subet (Golf club Aosta Brissogne) 84 colpi, 9° Federico Casella (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) e Federico Fiabane (Golf club Aosta Brissogne) 85 colpi, 14° Umberto Luksch (Golf club Courmayeur et Grandes Jorasses) 93 colpi.

Anche nella classifica del netto, che considera il punteggio lordo corretto in base all’handicap del giocatore, la vittoria è rimasta in Valle d’Aosta. A conquistare il primo posto è stato Federico Fiabane (Golf Club Aosta Brissogne): con handicap 20 e uno score lordo di 85 colpi, ha chiuso con un eccellente punteggio netto di 65. Alle sue spalle, in seconda posizione, si è classificato Federico Casella (Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses), con handicap 16 e punteggio netto di 69. Terzo posto per il vincitore del lordo, Mathias Sciocchetti Bois (handicap 3), con un netto di 71.