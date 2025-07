Due appuntamenti nel Biellese con Alessandro Subet e Julian Faccini in mostra

Fine settimana intenso per il golf giovanile con due importanti appuntamenti andati in scena nel Biellese e che hanno visto in gara anche diversi giovani talenti valdostani.

Il Circolo di Cavaglià ha ospitato sabato 26 e domenica 27 luglio una gara nazionale su 36 buche, che ha visto imporsi Christian Calosso (Margherita) con un ottimo score di 130 colpi (66-64), sei sotto il par del campo. Seconda piazza per Mattia Rosso (Torino), staccato di una sola lunghezza (131), mentre Sebastiano Barberis Canonico (Betulle) ha chiuso terzo con 133, tre sotto il par.

Tra i valdostani in evidenza Julian Faccini (Courmayeur et Grandes Jorasses), 16° con 138 colpi (70-68), seguito da Federico Muzi Falconi (Aosta Brissogne), 20° con 139 (70-69). Più indietro Emanuele Giachino (Courmayeur), reduce da una prestazione brillante a Courmayeur e ora 28° con 141 (69-72).

Giovedì 24, prima dell’appuntamento di Cavaglià, il Golf Biella “Le Betulle” ha ospitato una tappa del circuito Teodoro Soldati, risolta allo spareggio in favore di Mattia Rosso (Torino) con 69 colpi, davanti al beniamino di casa Filippo Gamma (Biella Betulle). Terzo Tommaso Falla (74), anche lui del club ospitante.

In questa occasione, tra i valdostani, ottimo 6° posto per Alessandro Subet (Aosta Brissogne), autore di un solido giro da 79 colpi. In top ten anche Mathias Sciocchetti Bois (Courmayeur et Grandes Jorasses), decimo con 81, mentre Federico Fiabane (Aosta Brissogne) ha chiuso 29° con 99 colpi.

Ora lo sguardo si sposta in casa: martedì 29 luglio i migliori under 18 tornano a sfidarsi sui green di Courmayeur, nella quarta edizione del Memorial Mary Petrolini, prova valida per il circuito Soldati.