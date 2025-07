Golf in festa ad Arsanières: Spettacolo e precisione alla Duclos Golf Cup 2025

Domenica 27 luglio il Circolo Golf Aosta Arsanières ha ospitato la Duclos Golf Cup 2025, competizione a coppie con formula “4 palle la migliore” e categoria unica. Un evento che ha unito passione, tecnica e amicizia in un contesto suggestivo, con giocatori motivati e un’atmosfera da torneo vero.

Nel lordo, la coppia Scopacasa-Rollet si è imposta con un solido 30, mostrando grande sintonia e controllo sul campo. In netto, dominio per Savoye-Zieba con uno straordinario 47, seguiti da Farcoz-Succi con 45 e Chabloz-Cerise con 41, in una classifica serrata che ha premiato precisione e affiatamento.

RISULTATI

1° Lordo SCOPACASA-ROLLET 30

1° Netto SAVOYE-ZIEBA 47

2° Netto FARCOZ-SUCCI 45

3° Netto CHABLOZ-CERISE 41