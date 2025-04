Ginnastica AF: Piccole grandi ginnaste crescono; Olimpia Aosta in campo a Biella con grinta e sorriso

C’è qualcosa di speciale quando una squadra di giovanissime scende in campo gara: l’emozione che vibra nell’aria, il fruscio delle divise scintillanti, i sorrisi tesi che diventano slanci e salti, tra corpo libero, trave e parallele. È successo anche questa domenica a Biella, dove le allieve dell’Olimpia Aosta hanno affrontato la seconda prova del Campionato di Squadra Allieve Silver, dimostrando una volta di più che il talento, se coltivato con passione, cresce bene anche ai piedi delle Alpi.

In pedana, per rappresentare la società valdostana, Elodie Joux e Marta Ferina, entrambe classe 2015, Cloe Tampieri (2014) e le più esperte Anna Stella Neyroz e Martina Fusetti, nate nel 2012. Un gruppo giovane, affiatato, determinato. Le cinque ginnaste hanno affrontato i quattro attrezzi con concentrazione e coraggio, riuscendo a migliorare il punteggio complessivo rispetto alla prima prova. Un segnale chiaro di crescita, di attenzione, di voglia di fare bene.

Alla fine della giornata, il tabellone segna un sesto posto, ma quello che conta di più è ciò che non si misura in numeri: la solidità del gruppo, l’entusiasmo che cresce prova dopo prova, e la consapevolezza di potersi ancora migliorare. E questo lo sanno bene le allenatrici Manuela Tripodi, presente in campo, e Chiara Moniotto, che a fine gara si sono dette pienamente soddisfatte della prestazione delle loro atlete.

Ora si torna in palestra, con l’energia raccolta a Biella e la mente già rivolta alle prossime gare individuali. Ma con una certezza in tasca: l’Olimpia Aosta c’è, e queste ragazze stanno crescendo bene. Ginnastica, passione e amicizia: la ricetta giusta per volare in alto.