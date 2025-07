Anais Domaine nuova tecnica di boxe: talento e passione al servizio della Boxing Team

Nuova qualifica per Anais Domaine, atleta di punta della Boxing Team Aosta, che ha recentemente ottenuto il titolo di Aspirante Tecnico al termine del corso federale tenuto a Torino dalla Federazione Pugilistica Piemonte–Valle d’Aosta.

Il percorso formativo, durato sei mesi, ha incluso moduli sulla metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento, oltre a sessioni pratiche dedicate alla tecnica e alla tattica del pugilato. Anais, che continuerà la sua attività sul ring, affiancherà da oggi anche lo staff tecnico composto da Angelo e Samuele Scapin e da Federico Silla, portando nuova energia e competenza alla scuola pugilistica aostana.

Ma mentre la squadra cresce e si rafforza, resta aperta una ferita logistica non di poco conto: la Boxing Team Aosta attende ancora l’assegnazione ufficiale dei locali del Palaindoor di Aosta, struttura promessa ma mai realmente restituita all’uso sportivo.

Un incontro con il sindaco Gianni Nuti a inizio anno aveva lasciato sperare in una svolta: marzo era il mese indicato per la riapertura degli spazi. Ma la realtà è ben diversa. Una recente ricognizione del presidente del CONI Valle d’Aosta, Jean Dondeynaz, ha confermato che i lavori sono tuttora incompleti, e i tempi di apertura restano incerti.

Per il team guidato da Raffaele Statti, presidente e anima della società, si tratta di un’occasione mancata che rallenta la crescita di decine di atleti, costretti ad allenarsi in strutture provvisorie e inadeguate, nonostante l’importanza e la continuità del lavoro sportivo svolto in questi anni.