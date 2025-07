Granpablok 2025 tappa a Valsavarenche: dal 26 al 27 luglio boulder, natura e musica nel cuore del Gran Paradiso

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Granpablok torna nell’estate 2025 con la seconda tappa in programma a Valsavarenche, il 26 e 27 luglio, nel suggestivo scenario del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L’evento, promosso dall’Associazione Fuori di Blocco con il supporto delle amministrazioni locali, è dedicato a tutti gli appassionati di boulder outdoor, montagna e vita all’aria aperta. Un’occasione unica per vivere un weekend tra sport, condivisione e scoperta del territorio valdostano.

Durante le due giornate, climber di ogni livello potranno cimentarsi su blocchi naturali tracciati per l’occasione, partecipare a sessioni di Yoga4Climber per migliorare la mobilità e la consapevolezza del proprio corpo, e coinvolgere anche i più piccoli grazie a un’area attrezzata dedicata a bambini e principianti, in un ambiente sicuro e inclusivo.

L’appuntamento clou sarà il suggestivo “Après Boulder”, con arrampicata sotto le stelle fino a tarda notte, in un’atmosfera magica tra natura, musica e passione condivisa. A chiudere le giornate, un DJ set open air, per celebrare tra amici e panorami mozzafiato.

Le iscrizioni sono già aperte al link: