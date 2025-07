Motociclismo: Tomas e Cheillon, che weekend! La Valle d’Aosta vola al CNV di Castelletto

Due moto, due ragazzi, una bandiera: quella della Valle d’Aosta che ha sventolato fiera e veloce nel cielo lombardo del circuito “7 Laghi”, teatro della terza tappa del Campionato Nazionale Velocità (CNV). I protagonisti? David Tomas e Andrea Cheillon, giovani piloti valdostani che hanno onorato la tuta e la passione con un weekend tutto cuore, velocità e determinazione.

Non ancora maggiorenne ma già maturo in pista, David Tomas ha saputo ribaltare un inizio in salita in una domenica da applausi. In sella alla sua Bucci BR12 160cc, dopo un venerdì di messa a punto e una Superpole chiusa in dodicesima posizione, David ha scaldato il pubblico in Gara 1 con una rimonta da manuale. Sorpassi puliti, traiettorie perfette, grinta da vendere: alla fine è nono al traguardo, e con grande stile.

In Gara 2, il sogno si stava ripetendo: quinto posto provvisorio, ottimo passo gara, ma un detrito traditore sull’asfalto ha causato un high side che l’ha costretto al ritiro. Nessun danno fisico, per fortuna, ma tanta amarezza per un risultato che sembrava davvero alla portata.

🗣️ Una prestazione che conferma il valore di David, pilota in crescita costante, già capace di reggere la pressione e fare la differenza nei momenti caldi.

Chi invece ha messo tutti sull’attenti è Andrea Cheillon. Con la sua Ohvale GP2 190cc, il weekend è stato un inno alla costanza e alla velocità. Dopo un venerdì brillante e una Superpole chiusa in quarta posizione, Andrea ha confermato tutto il suo talento nelle due gare domenicali: terzo posto in Gara 1, terzo posto in Gara 2, e terzo posto nella classifica generale del campionato. Più chiaro di così, impossibile.

Né le sospensioni ballerine, né la concorrenza agguerrita hanno potuto fermare il passo sicuro e maturo di Cheillon, che adesso si candida apertamente come uno dei pretendenti al podio finale del CNV 2025.

Due gare solide, condotte con lucidità e grande visione: Andrea ha dimostrato non solo di essere veloce, ma anche strategicamente efficace, una qualità che distingue i buoni dai grandi.

Il risultato finale? La Valle d’Aosta tra i protagonisti assoluti del motociclismo giovanile nazionale. Una piccola regione che, ancora una volta, sa farsi valere anche dove serve coraggio, tecnica e sangue freddo. Tomas e Cheillon non sono semplici nomi: sono volti di una generazione che non si accontenta, che vuole crescere, misurarsi e vincere.

Prossima tappa: Ottobiano, al Lenovo Milano South Circuit. Ma intanto, Castelletto ha detto una cosa chiara: i valdostani ci sono, eccome. E vanno forte.