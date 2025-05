Golf: A Carmagnola Giachino e Sciocchetti Bois nei top ten

Due giorni intensi di sport e precisione, sabato 17 e domenica 18 maggio, hanno animato il Golf Club La Margherita di Carmagnola (TO), teatro del Trofeo “Città di Carmagnola”, competizione nazionale disputata sulle 36 buche del percorso Par 72.

In un contesto tecnico di altissimo livello, tra giovani talenti e golfisti affermati, a tenere alta la bandiera valdostana ci hanno pensato due atleti del Golf Club Courmayeur: Emanuele Giachino, classe 2006, si è classificato nono con un totale di 155 colpi (80 nella prima giornata, 75 nella seconda), dimostrando grande crescita e maturità sportiva. A un solo colpo di distanza, Mathias Sciocchetti Bois ha chiuso in decima posizione con 156 colpi (78+78), confermando la vivacità del vivaio valdostano.

Il torneo è stato dominato da Alessandro Ravizza (Roveri), autore di una prestazione superlativa: doppio 69 e punteggio totale di 138, ben sei colpi sotto il par. A completare il podio Giovanni Bertero (Torino) con 143 (72+71) e Lorenzo Fiato (Roveri) con 144 (71+73).

Buone anche le prove degli altri valdostani in gara, che hanno ben figurato su un percorso tutt’altro che semplice. Federico Subet (Aosta Brissogne) ha chiuso 19° con 159 colpi (75+84), mentre il fratello Alessandro Subet, dello stesso circolo, ha terminato 48° con 175 colpi (83+92). A seguire Julian Facini (Courmayeur), 53° con 177 colpi (91+86), e Federico Muzi Falconi (Aosta Brissogne), 59° con 180 colpi (96+84).

Un fine settimana che lascia ben sperare per il futuro del golf valdostano, in continua crescita grazie alla passione e alla determinazione di giovani come Giachino e Sciocchetti Bois, ormai sempre più protagonisti a livello nazionale.