Golf: Mathias Sciocchetti Bois buon quinto a saluzzo nel circuito Teodoro Soldati

Sabato 31 maggio, il Golf Club I Girasoli di Carmagnola ha ospitato una tappa del circuito giovanile Saranno Famosi, riservato ai ragazzi nati dal 2011 in avanti. Sulle 18 buche del tracciato torinese si sono sfidati oltre cinquanta baby talenti del golf nazionale. A rappresentare la Valle d’Aosta, due giovani promesse del Golf Club Aosta Brissogne: Federico Muzi Falconi e Federico Fiabane.

La gara ha visto il successo condiviso di Giorgio Lopes (Castelconturbia) ed Edoardo Bussolino (Le Fronde), entrambi autori di 78 colpi. Terzo posto per Federico Mannocchi (La Margherita) con 79.

Il miglior valdostano è stato Federico Muzi Falconi, quindicesimo assoluto con un totale di 87 colpi, seguito dal compagno Federico Fiabane, trentatreesimo con 96 colpi nella classifica Lordo maschile.

Domenica 1° giugno, il focus si è spostato a Saluzzo (CN) per una nuova tappa del circuito Teodoro Soldati, riservato agli under 18 della zona 1 (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta).

Tra i protagonisti, il 16enne Mathias Sciocchetti Bois del Golf Club Courmayeur, che ha chiuso con un solido 79 (+7), conquistando una brillante quinta posizione nella classifica Lordo Medal. Il giovane di La Salle ha mostrato grande equilibrio nei due giri da 9 buche, chiudendo in 39 (+3) e 40 (+4), dimostrando maturità e costanza.

La stagione entra ora nel vivo: da venerdì 6 giugno, il Golf Club Cherasco ospiterà il prestigioso Trofeo Chiocciola d’Oro, 54 buche in tre giorni che vedranno in campo i migliori under 18 del panorama nazionale. Tra i valdostani in gara: Federico Subet (Aosta Brissogne), Emanuele Giachino, Mathias Sciocchetti Bois e Julian Faccini (tutti Courmayeur).

Infine, domenica 8 giugno, nuovo appuntamento con il circuito Saranno Famosi, al quale prenderanno parte nuovamente Federico Muzi Falconi e Federico Fiabane, sempre a difesa dei colori dell’Aosta Brissogne.