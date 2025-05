HA PRESO IL VIA IL 46° RALLY VALLE D’AOSTA

Un evento che ha entusiasmato il pubblico e messo a dura prova i piloti: il 46° Rally Valle d’Aosta è finalmente iniziato, e non ha deluso le aspettative. Dopo tredici anni di attesa, la competizione è tornata a Saint Vincent, dove la cittadina valdostana ha accolto i 168 equipaggi con il cuore pulsante di questa storica edizione. Il via della gara è stato dato alle 16:30, quando le vetture hanno attraversato la pedana di partenza per dirigersi verso la prima prova cronometrata, quella di "Nus Verrayes", lunga 11,55 km.

La pioggia, che ha cominciato a cadere proprio poco prima del via, ha complicato la vita ai piloti, costringendoli a scegliere con attenzione le gomme giuste. Alcuni, come Gino, Chentre e Araldo, hanno optato per le coperture “soft”, una mossa che si è rivelata vincente. Elwis Chentre, con Igor D’Herin a bordo della sua Skoda Fabia del Team D’Ambra, ha messo subito a segno il miglior tempo, con un vantaggio di 3 secondi su Jacopo Araldo e Lorena Boero, anch’essi su Skoda. Alessandro Gino, alla guida della potente Citroen C3 WRC, ha accusato un distacco di 3,5 secondi, ma il suo potenziale era ancora tutto da scoprire.

Alle spalle del trio di testa, si sono piazzati Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, seguiti da Fabrizio Margaroli e Massimiliano Rolando, rispettivamente a 8,2 e 10,7 secondi. Un inizio teso, ma anche emozionante per il pubblico che ha assistito alla sfida senza esclusione di colpi.

La seconda prova, che si è svolta in notturna, ha visto il ritorno prepotente di Alessandro Gino e Corrado Bonato. Con l’asfalto scivoloso a causa della pioggia caduta prima del via, Gino ha messo in campo tutta la sua esperienza, vincendo la prova con un distacco di 2 secondi su Alberto Branche e Nadir Bionaz, impegnati sulla Hyundai I20. Elwis Chentre e Igor D’Herin hanno mantenuto la terza posizione assoluta, seguiti da Margaroli e Rolando e Federico Santini con Fabrizia Pons sulla loro Skoda Fabia.

Dopo queste prime due prove, la classifica è ancora apertissima, ma è Alessandro Gino a guidare la corsa con la sua Citroen C3 WRC Plus. Con un distacco di 3,4 secondi, Elwis Chentre e Igor D’Herin occupano la seconda posizione, mentre Alberto Branche e Nadir Bionaz si trovano terzi, a 14,3 secondi dal leader. Jacopo Araldo, con Lorena Boero, è quarto a 16,1 secondi, ma la gara è ancora lunga e nulla è deciso.

Fra i valdostani, segnaliamo la decima posizione di Claudio Vona e Simone D’Agostino, un buon inizio per i nostri locali, che sicuramente non vorranno fermarsi qui. La lotta per la vittoria è più che mai aperta, con alcuni dei migliori piloti italiani pronti a dar battaglia.

Il rally riprenderà domani mattina con ben quattro prove speciali. Si comincerà alle 9:29 con “Saint Vincent - Emarese”, per proseguire con “Saint Marcel - Fenis” alle 10:32. Dopo un breve riordino e il parco assistenza ad Aosta, la gara si concluderà nel pomeriggio con le ripetizioni delle due speciali “Saint Vincent” e “Saint Marcel” rispettivamente alle 14:10 e 15:13, per arrivare infine alla cerimonia di premiazione, prevista alle 16 a Saint Vincent.

Il 46° Rally Valle d’Aosta è appena cominciato, e la passione per le corse è già in pieno fermento. Non c’è dubbio: sarà una giornata di adrenalina pura, con il pubblico pronto a vivere un’altra avvincente sfida sulle strade della nostra Valle!