Svelati i dettagli del 46° Rally Valle D'Aosta

Il Presidente dell’Automobile Club Valle d’Aosta Ettore Viérin nel suo intervento ha ringraziato l’Amministrazione Regionale per il concreto supporto alla manifestazione e i Sindaci di Brissogne, Pollein, Nus, Verrayes, Saint-Marcel, Fénis e Emarèse per la pronta e sollecita collaborazione nel mettere a disposizione le strade interessate dai tratti cronometrati della gara.

Al Sindaco di Saint-Vincent ha rivolto un ulteriore ringraziamento per aver reso possibile il ritorno della Partenza e Arrivo della gara nel cuore della cittadina termale.



Pier Carlo Lunardi che ha amichevolmente orchestrato gli interventi dei presenti, nella sua qualità di Presidente del Panathlon Club Valle d’Aosta ha confermato anche per il 2025 la messa in palio del Premio FAIR PLAY.

Ettore Viérin ha poi illustrato insieme a Marco Fiore, presidente di ACVA Sport ASD, il Programma e il Percorso della Gara che prenderà il via dalla Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent sabato 3 maggio alle 16,31 per concludersi, nella stessa sede, domenica 4 maggio alle ore 16,01.



Sabato i concorrenti affronteranno, per due passaggi, la Prova Speciale Nus-Verrayes, domenica due passaggi sulle Prove Speciali Saint-Marcel-Fénis e Saint-Vincent-Emarèse.

Ettore Viérin ha infine anticipato che il numero di Iscrizioni alla gara, ormai prossimo alla soglia massima di 170 equipaggi, si sta rivelando di molto al di sopra delle aspettative, un motivo di grande orgoglio per tutto il team che contribuisce a titolo volontario all’organizzazione del Rally e che è frutto anche dell'importante partecipazione degli equipaggi, dei piloti e dei navigatori valdostani.