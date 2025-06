BMW Motorrad fa tappa a Gaglianico: due giorni di test ride con Activ Motor Biella (Video)

Il 21 e 22 giugno la passione per le due ruote arriva a Gaglianico con Riding Together, l’evento itinerante firmato BMW Motorrad. A ospitare l’iniziativa sarà Activ Motor Biella, concessionaria ufficiale BMW Motorrad, che per due giorni aprirà le porte a motociclisti e curiosi per un'immersione completa nel mondo BMW.

Al centro dell’evento i test ride su strada, con la possibilità di provare i modelli più iconici e innovativi della gamma: dalla nuova R 12 G/S alla tourer R 1300 RT, passando per l’intramontabile R 1300 GS, la sportiva S 1000 R, la dinamica S 1000 XR e la grintosa F 900 GS. Le prove si svolgeranno lungo un percorso selezionato per valorizzare al massimo le performance e il piacere di guida, con il supporto di istruttori esperti, tra cui William De Angelis, ex pilota del Motomondiale.

Non solo moto: il weekend sarà animato da dj set, food truck, intrattenimento e promozioni esclusive all’interno della concessionaria, per un’esperienza completa e coinvolgente.