Lignano Sabbiadoro: Si Accende la Velocità del CNV

Il sipario sulla prima tappa del Campionato Nazionale Velocità (CNV) si è alzato a Lignano Sabbiadoro, e dalla Valle d'Aosta, il team targato La Quercia 58 ha schierato i suoi alfieri, dimostrando carattere e velocità su un asfalto che non ha perdonato. Nonostante un weekend a tratti in salita, David Tomas e Andrea Cheillon hanno venduto cara la pelle, portando a casa esperienze fondamentali e confermando il grande potenziale che affinano tra i cordoli della pista a Pontey.

Nella categoria 160 Leggeri, il giovanissimo David Tomas, classe 2011 in sella alla sua Bucci 160cc, ha vissuto un battesimo del fuoco decisamente intenso. Un giovedì complicato da una brutta caduta ha compromesso le prove libere, seguito da un venerdì di pioggia che lo ha tenuto ai box. Il sabato ha poi riservato l'amara sorpresa della squalifica per sottopeso. Ma il team AlemotoCorse ha lavorato sodo, rimettendo in sesto la moto e aggiungendo i pesi necessari per la domenica. E qui David ha tirato fuori gli artigli: un 11° posto in Gara 1 e un 12° in Gara 2 che lo piazzano 11° nella classifica di giornata. Un weekend che parla di resilienza e velocità pura, dimostrando che, limati alcuni dettagli sulla moto, le posizioni di vertice sono assolutamente alla sua portata. Il margine di miglioramento è ampio, frutto della passione che lo spinge giro dopo giro.

Passando alla categoria 190 Sport, Andrea Cheillon, classe 1977 e veterano con la sua Ohvale 190cc, ha mostrato fin da subito di avere il passo giusto. Tempi da subito al vertice per Andrea, che nella combattutissima Superpole Race (la gara corta) ha conquistato un fantastico secondo posto, confermando il suo feeling con la moto e la pista. In Gara 1 un solido quarto posto ha ulteriormente rafforzato la sua posizione. Gara 2 lo ha visto lottare ancora nelle posizioni di testa, ma una scivolata non gli ha impedito di chiudere comunque in sesta posizione. Risultati che sommati lo portano a conquistare un ottimo quinto posto assoluto nella classifica di giornata della sua categoria. Un weekend di alto livello per Cheillon, che ha dimostrato di poter lottare per il podio in ogni uscita.

Entrambi i piloti, pur con le loro esperienze e categorie diverse, condividono lo stesso box virtuale: la pista La Quercia 58 di Pontey, dove si allenano con costanza e dedizione. Questa sinergia e la passione che li accomuna sono il motore che li spinge a migliorarsi continuamente.

Lignano è stata una tappa complessa, con imprevisti e sfide, ma David e Andrea hanno dimostrato cuore, velocità e un potenziale enorme.

Il campionato ora non si ferma, e già a fine mese i nostri piloti saranno chiamati a dare il massimo sul velocissimo motodromo di Pomposa (Ferrara), un tracciato da 1.7km che metterà a dura prova le velocità di punta e la scorrevolezza.