Ciclismo: Nicole Pesse tricolore con la Staffetta dei Carabinieri a Nervesa

La competizione degli Agonisti si risolve, di fatto, al quarto dei cinque giri previsti, con il carabiniere Daniele Braidot (9’39”; miglior crono di giornata), dopo che Nicole Pesse (11’43”) aveva fatto segnare il terzo tempo parziale (preceduta da due maschi, Marco Bramati e Alessandro Piccin); ultima frazione per la ‘Beneamata’ affidata a Filippo Fontana (Emanuele Huez e Giada Martinoli in primo e terzo segmento), che chiude in 53’55”, a precedere il Trinx Factory (54’20”) di 25” e, di 3’39”, il Team Sogno Veneto (57’34”).

Il titolo giovanile va alla Beltrami Tsa (Roberto Pinna, Alessandro Turatta, Mariachiara Signorelli, Mattia Acanfora; 44’44”) che ha la meglio, per 1’16” e 2’20”, sui quartetti della Rostese (Lorenzo Favero, Davide Quattrone, Giada Galasso, Matteo Vottero; 46’00”) e del Quiliano Bike (Mattia Oliveri, Simone Zunino, Cecilia Carzolio, Stefano Piras; 47’05”).

Buon ottavo posto del Gs Lupi Valle d’Aosta ‘A’, con Joel Philippot, Federico Bruzzo, Aurora Lecca e Pietro Mantasia, al traguardo in 48’44” e un ritardo dalla vetta di 3’59”; 22° Gs Lupi ‘B’ (Alessio Catona, Siria Valenti, Nicolò Salice, Raphael Tremblan; 52’42”).

Il trittico trevigiano degli Internazionali d’Italia Series prosegue, oggi, dalle 10, con gli Juniores maschile; alle 11.45, Open e Juniores Donne e, dalle 14, l’Open maschile. domani, spazio alle categorie Master (dalle 9) e giovanili: 10.30 e 11.30, Esordienti 1° e 2° anno; 12.30, Allievi e Esordienti Donne, primo e secondo anno; 13.45 e 15, Allievi 1° e 2° anno.

Strada

Trofeo Rosa – aspettando il Giro, domenica 25 maggio, a Cesano Maderno (Monza), gara riservata alla categoria Allievi Donne, vinta – dopo 47,550 km, alla media di 40,098 km – in 1h 11’09” da Anna Mucciarini (Flandreslove) in volata su Marzia Bersellini (Gioca in Bici). Poi, arrivi in fila indiana e un gruppo più numeroso, con un ritardo di 1’47”; in questo plotoncino anche Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin Cycling Team) che taglia il traguardo in 24° posizione.

Nella giornata dedicata alle due ruote all’autodromo di Monza, anche una rappresentanza del Cs Lys negli Esordienti Donne primo anno s’impone Aurora Cerame (Cesano Maderno); in 13° e 14° posizione Alessia Pellicanò e Giulia Renzulli; 18° Michela Clerin Fontan.

Al maschile, nei ‘primo anno’ vittoria in solitaria di Alessandro Daccò, che chiude i 28,065 km del percorso alla media di 42,216 km/h. Al 71° posto – su 138 partenti – Learco Hervé Collé.