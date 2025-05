Il golf valdostano incanta ancora: un successo che illumina il talento dei giovani

Non c’è bisogno di cercare altrove per scoprire il futuro del golf valdostano: è già qui, sui green delle nostre terre, ma anche sui campi più lontani, dove i nostri ragazzi si fanno notare per bravura, impegno e spirito di squadra. È questo il caso di Federico Muzi Falconi, giovane talento del Golf Club Aosta Brissogne, che sabato 10 maggio ha conquistato un prestigioso secondo posto nel circuito Saranno Famosi di Avigliana, un torneo che vede protagonisti i migliori under 14 di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

A soli 14 anni, Muzi Falconi ha chiuso la gara con un eccellente punteggio di 79 colpi, distaccato di soli due colpi dal vincitore Filippo Torchio (Asti), che ha siglato una prova impeccabile con 77 colpi sulle 18 buche. Una performance che ha messo in risalto non solo il talento del nostro giovane golfista, ma anche la sua grinta e determinazione, caratteristiche che lo hanno visto duellare fino all’ultima buca con Andrea Rosso, rappresentante del circolo “Le Betulle” di Biella, con il quale ha terminato pari merito.

Il risultato ottenuto da Federico Muzi Falconi non è solo un trionfo personale, ma anche un riconoscimento per tutta la squadra valdostana, che dimostra di essere all’altezza delle migliori realtà regionali. La prestazione di Muzi Falconi, infatti, è la ciliegina su una torta che cresce a vista d'occhio, con giovani promesse che si fanno largo nei circuiti più prestigiosi.

Il merito, va detto, va anche a chi ha permesso a questi ragazzi di crescere nel migliore dei modi. Dietro i successi di Federico, come di altri giovani come lui, c'è il lavoro quotidiano di allenatori e dirigenti del Golf Club Aosta Brissogne, che sono riusciti a creare una solida base di formazione. Il supporto del circolo e la qualità dell'istruzione tecnica sono fattori che non vanno mai sottovalutati quando si parla di successi come quello di sabato.

Ma non è finita qui: nella categoria under 12, è emerso anche un altro nome destinato a far parlare di sé in futuro, quello di Federico Fiabane, anche lui del Golf Club Aosta Brissogne, che ha ottenuto un onorevole ottavo posto con 101 colpi. Un altro segno che il futuro del golf in Valle d'Aosta è sicuramente brillante, e che la crescita di questi giovani talenti è solo agli inizi.

Domenica 11 maggio, nel Trofeo Teodoro Soldati, a rappresentare i colori valdostani è stato Mathias Sciocchetti Bois, che, sebbene abbia affrontato qualche difficoltà nelle prime nove buche, ha concluso la gara con 77 colpi, piazzandosi in 17ª posizione sul campo del Golf Le Primule, a Candia. Sebbene il risultato non lo abbia visto nelle posizioni di vertice, la sua prestazione rimane di grande valore, testimoniando la qualità del nostro movimento giovanile.

Il golf valdostano continua così a distinguersi, non solo per i risultati ottenuti, ma per lo spirito di squadra e la crescita dei suoi giovani atleti, che, giorno dopo giorno, dimostrano di essere pronti a portare la nostra regione al centro della scena nazionale. Le sfide sono ancora tante, ma con il talento e l’impegno di questi ragazzi, la strada è tracciata e il futuro sembra essere già scritto: un futuro ricco di soddisfazioni e successi.