Careri e Fianco protagonisti nell’Xco Top Class a Ghisalba (BG)

Cross country di MountainBike Top class, ieri, a Ghisalba (Bergamo) gare alle quali si sono presentati ai nastri di partenza i tesserati dell’Orange Bike Team e del Vc Courmayeur MB, dove si registrano le belle vittorie di Michel Careri e Claudio Fianco.

Negli Allievi secondo anno vittoria di Mattia Cavalieri (Ktm Academy; 46’18”); 9° Stefano Pisano (Vc Courmayeur MB; 48’55”); 23° Mathias Consoli (Vc Courmayeur MB; 51’38”).

Negli Allievi Donne primo anno è quarta Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB; 44’14”) nella gara vinta da Sofia Cristini (Monticelli Bike; 41’26”) davanti a Federica Nicoli (Speed Bike; 41’32”) e a Eva Ghilotti (Ktm Spada; 43’26”). In 6° posizione Martina Bosonin (Orange Bike Team; 46’18”); 8° Arlyn Sposito (Orange Bike Team; 46’18”). In campo maschile, dopo un periodo di stop a causa di un infortunio, torna in sella e alla vittoria Michel Careri (Orange Bike Team; 48’07”) davanti a Samuele Facchetti (Monticelli; 48’43”) e a Matteo La Capria (Melavì; 50’18”). Al 16° posto Pavel Pariona Mendoza (Vc Courmayeur MB; 52’12”); 18° Aimé Chatrian (Orange Bike Team; 52’35”); 21° Silvain Perron (Orange Bike Team; 53’24”).

Negli Esordienti Donne secondo anno conquista il gradino più alto del podio Lucia Locatelli (Ghisalbese; 29’28”); 5° Anna Lini (Orange Bike Team; 31’39”). Al maschile, vittoria dopo una gara tutta di testa e un finale spalla a spalla, di Claudio Fianco (Orange Bike Team; 38’52”) che precede Claudio Pizzato (Alba Team Orobia; 38’55”) e Davide La Capria (Melavì; 36’56”).

MountainBike

Xco giovanile, domenica 18 maggio, a Masserano (Biella), gara che ha visto al via un buon numero di ‘G’ dei sodalizio valdostani, atleti che bene si sono comportati.

Nei G1, piazza d’onore di Jane Maffeis (Cs Lys) alle spalle di Cecilia Russo (Rostese), con terzo posto a Elisa Brun (UA Cycling Team) e quarto a Cécile Sucquet (Ca Lys). Al maschile, vittoria di Luca Dorio (Gs Godioz) davanti a Mattia Lepratto (UA Cycling) e a Franceso Zorzan (Rostese). In 7° posizione Lionel Lazier e in 16° Didier Cappelin, del Cs Lys.

Nei G2 vince Coralie Collé (Cs Lys) su Ludovica Mazzù (La Fenice). Al maschile, successo di Martino Lantermino (Montaldbike) su Simone Mastropasqua e Alberto Fois, entrambi del Rive Rosse. Al 4° posto di Tommaso Montaldo (Orange Bike Team); 9° Marc Clerin (Cs Lys)

Nei G3, piazza d’onore per Maeline Lazier (Cs Lys) alle spalle di Anna Audo (Cicloteca) e, terza, Giulia Allara (Cycling Center). Nei maschietti, vittoria di Simone Brun (UA Cycling Team). In 11° posizione Mathis Marchi (Orange Bike Team).

Nei G4 s’impone Céline Pellissier (Orange Bike Team) davanti a Gloria Mazzon (Cycling Center) e a Elisa Arcidiacono (Mtb Academy Giaveno).

Nei G5 successo di Simone Roppolo (Mtb Academy Gaiveno). All’11° posto Julien Marchi (Orange Bike Team); 20° Simone Dorio (Gs Godioz); 24° Daniel Carlevato Savoia (Orange Bike Team); 28° Lorenzo Andreo (Gs Lupi).

Nei G6, è 6° Amélie Berlier (Orange Bike Team) nella gara vinta da Sofia Arcidiacono (Mtb Academy Giaveno). Al maschile, gradino alto del podio a Lorenzo Novella (Leynicese); 17° Gabriele Pession (Orange Bike Team).