Nuoto: Gli Esordienti A dell'Aosta nuoto in gara alla IV Tappa Grand Prix a Torino

La società Aosta Nuoto ha preso parte con la squadra degli Esordienti A alla IV Tappa del Grand Prix Esordienti A, svoltasi a Torino presso il Palazzetto del Nuoto. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta, ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i giovani atleti.

I nuotatori dell’Aosta Nuoto, convocati dal coach Mattia Castiglioni, si sono cimentati in diverse discipline, mettendo in mostra grande impegno e determinazione. I ragazzi hanno saputo affrontare le gare con grinta e spirito sportivo, migliorando i propri tempi e acquisendo preziosa esperienza in vasca.

Convocati: Thomas Arghittu, Hélène Brunet, Davide Carere, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Chloé D'Herin, Jacopo Daddi, Gerardo Fazari, Annamaria Fazari, Diego David Girasole, Chloé Gerbaz, Marta Giannelli, Valeria Gutu, Sofia Lytvynenko, Andrea Merighi, Elia Nachtmann, Valentino Paoletti, Solidea Roggero.

Davide Carere ai blocchi di partenza

Migliori prestazioni:

200 rana femminile: 1° Valeria Gutu 3'07"5;

50 dorso femminile: 1° Annamaria Fazari 36"10;

50 dorso maschile: 5° Elia Nachtmann 37"70, 6° Thomas Arghittu 38"0;

50 stile libero femminile: 3° Chloé Gerbaz 31"40, 8° Valeria Gutu 33"7, 10° Hélène Brunet 35"0;

200 stile libero femminile: 5° Annamaria Fazari 2'33"5;

Buone prestazioni nei 100 farfalla (gara a punteggio della giornata) per Marta Giannelli, Vincenzo Caruso, Jacopo Daddi, Davide Carere e Diego David Girasole;

Ottime prove nelle staffette 4x50:

Femminile (Gerbaz, Fazari, Chira, Gutu)

Maschile (Carere, Girasole, Nachtmann, Arghittu)

“Prestazioni in generale soddisfacenti e qualche acuto importante che fa morale. Stiamo lavorando tanto, consapevoli che tutti gli avversari inizieranno a nuotare in vasca lunga a breve e che, per sopperire al gap, i nostri ragazzi sono chiamati ad uno sforzo doppio. Sicuramente non ci faremo trovare impreparati!”

La staffetta femminile da sn: Chira, Gerbaz, Fazari, Gutu

L'Aosta Nuoto continua il proprio impegno nella formazione dei giovani nuotatori, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con realtà competitive e di sviluppare le proprie capacità in un contesto di sano agonismo.

Il prossimo appuntamento di rilievo per la società saranno i Campionati Nazionali Giovanili "Criteria" in programma a Riccione dal 28 marzo al 2 aprile, che vedranno impegnati Corinne Desandré, Tommaso Navarretta e Matteo Espositi. Un evento di grande prestigio che rappresenterà un'importante occasione per i nostri atleti di confrontarsi con i migliori talenti giovanili del panorama nazionale.