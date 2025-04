Sabato 26 aprile si disputerà la XXIV edizione del Trofeo Mezzalama. A Gressoney-La-Trinité si correrà il Mezzalama Jeunes

La XXIV edizione del Trofeo Mezzalama è confermata: sabato 26 aprile alle ore 5:30 scatterà da Breuil-Cervinia la partenza ufficiale della “Maratona dei Ghiacciai”.



Pochi attimi prima del via, nel rispetto del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, verrà osservato un minuto di silenzio.

A sfidarsi lungo il tracciato ci saranno 320 squadre in rappresentanza di 18 nazioni, ciascuna composta da due atleti, pronti ad affrontare i 45 chilometri del percorso con 3.272 metri di dislivello positivo. La gara si snoda attraverso uno degli scenari più spettacolari delle Alpi: dalla vista del Cervino al massiccio del Monte Rosa, con le vette leggendarie del Castore (4.226 m) e del Naso del Lyskamm (4.272 m), fino al traguardo posto a Gressoney-La-Trinité.



Questa edizione non sarà solo una delle tappe del prestigioso circuito internazionale La Grande Course, ma varrà anche come Campionato Mondiale ISMF Long Distance: in palio, dunque, c'è un titolo mondiale.

Adriano Favre, direttore tecnico della Fondazione Trofeo Mezzalama, ha concluso in questi giorni la preparazione del percorso: «Abbiamo finito di mettere in sicurezza e tracciare tutto l’itinerario. Le condizioni del ghiacciaio sono ottime: le ultime nevicate hanno regalato finalmente un aspetto invernale a tutto il massiccio del Monte Rosa. I tratti verticali del Castore e del Naso del Lyskamm richiederanno i ramponi, ma saranno meno estremi rispetto alle passate edizioni. Anche nella parte bassa del tracciato, in direzione Gabiet e poi Gressoney-La-Trinité, l’innevamento è buono: gli atleti arriveranno con gli sci ai piedi quasi fino al traguardo. Ora non ci resta che monitorare il meteo: dopo una breve fase di variabilità, sabato mattina è prevista una finestra di tempo stabile che ci permetterà di svolgere la gara in piena sicurezza.»

I protagonisti in gara

Tra le squadre che si contenderanno il titolo iridato troviamo i francesi, neo campioni del mondo a squadre, Xavier Gachet e William Bon Mardion. A rendere la vita difficile ai transalpini ci saranno gli azzurri Davide Magnini con Matteo Eydallin, e Michele Boscacci con Robert Antonioli. Pronti a rovinare i sogni di gloria delle squadre più quotate anche Alex Oberbacher e William Boffelli.

Tra gli outsider: Samuel Equy e Matheo Jacquemoud, e la coppia Nadir Maguet – Anselme Damevin.

In campo femminile, la lotta per la vittoria si preannuncia avvincente tra le francesi Axelle Mollaret e Emily Harrop, favorite sulla carta, e le azzurre Alba De Silvestro con Giulia Compagnoni. Un occhio di riguardo anche per Ilaria Veronese e Lisa Moreschini, pronte a sognare il gradino più alto del podio.

Spazio ai giovani: Mezzalama Jeunes

Anche i futuri campioni dello scialpinismo avranno il loro spazio. Sempre sabato 26 aprile, con partenza alle ore 8:00 dalla zona del Gabiet, andrà in scena il Mezzalama Jeunes, gara riservata alle categorie giovanili U12, U14, U16, U18 e U20.

Il percorso, si snoderà verso il Rifugio Orestes Hütte, passando per il Colle della Salza e il suggestivo Canalino dell’Aquila. L’arrivo è previsto proprio sotto lo striscione del Trofeo Mezzalama, a Gressoney-La-Trinité: un’occasione unica per far vivere anche ai più giovani l’emozione del traguardo da veri “mezzalamisti”.

Come seguire il Trofeo Mezzalama dal vivo

Per chi desidera assistere dal vivo alla gara, sarà possibile raggiungere diversi punti panoramici lungo il tracciato grazie agli impianti di risalita, attivi con tariffe speciali:

Breuil-Cervinia – Plateau Rosà : biglietto andata e ritorno €10,00.

Salita dalle 5:00 alle 8:00 , rientro possibile per tutta la giornata.

: biglietto andata e ritorno €10,00. Salita dalle , rientro possibile per tutta la giornata. Breuil-Cervinia – Piccolo Cervino : biglietto A/R €20,00.

Salita tra le 5:30 e le 8:30 , discesa tra le 8:30 e le 10:30 .

: biglietto A/R €20,00. Salita tra le , discesa tra le . Gabiet – Passo dei Salati – Punta Indren : apertura impianti ore 6:30 , biglietto A/R €10,00.

: apertura impianti ore , biglietto A/R €10,00. Alagna – Punta Indren : apertura impianti ore 6:30 , biglietto A/R €10,00. Chiusura telecabina Alagna–Pianalunga : ore 16:45 Chiusura Funifor Pianalunga–Passo dei Salati : ore 16:15

: apertura impianti ore , biglietto A/R €10,00.

Il Trofeo Mezzalama è pronto a regalare un’altra giornata di sport, fatica, emozioni e panorami mozzafiato. L’appuntamento è per sabato mattina, tra le nevi del Monte Rosa.