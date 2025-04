Il Gardena è imbattibile: sesto successo al Memorial Fosson

Dopo due giornate di splendido sole, è tornata la neve sulle piste di Pila, dove oggi sono andati in scena gli ultimi confronti del Memorial Fosson. Punteggio doppio per la big final che ha coinvolto le migliori venti squadre delle prime due giornate: sotto una fitta nevicata gli Allievi si sono misurati in slalom, i Ragazzi in un gigante. Il titolo italiano a squadre di sci alpino è stato vinto ancora una volta dal Gardena, in testa fin dalla prima giornata.

Per la sesta volta lo squadrone del Gardena torna a casa con il trofeo Children, a coronare un’altra stagione di alto livello e la lunga carriera del tecnico Roby Bernardi, che tra pochi giorni saluterà il mondo dell’agonismo per concedersi il meritato riposo. Hanno vinto con 14.099 punti, davanti al Crammont (13.333) e allo Sporting Campiglio (13.149) che nell’ultima giornata è riuscito a compiere la grande rimonta e ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo, scalzando dal podio il Sestriere, quarto con 13.049 punti. A completare la top 5 è stato il Domobianca365 con 11.863 punti.

Tutti gli altri atleti, non qualificati per la big final, hanno gareggiato in un gigante individuale a manche singola. Tra le Allieve successo di Lavinia Sambuco (Livata; 1’02”92), davanti ad Alexandra Michelon (Milano Ski Team; 1’03”29) e a Mia Tubini (Val Palot; 1’03”39). Nel gigante maschile si è imposto Giancarlo Ferraro (Sai Napoli; 58”68), a precedere Lorenzo Patroni (Borno; 59”30) e Tommaso Caset (Team Paganella; 59”76). Nelle Ragazze gradino più alto del podio per Rebecca Borri (La Thuile; 1’04”53), a precedere Ilary Luciana Cusini (SportingLivigno; 1’04”66) e Margherita Sartoris (Equipe Limone; 1’04”75). In campo maschile si è imposto Pier Giacomo Barabino (Bardonecchia; 58”43), con seconda e terza posizione per Pietro Bezzi (Pontedilegno; 58”95) e Stefano Invernizzi (Gb Ski Club; 59”53).

Si chiude così un’altra edizione del Memorial Fosson, che ha portato sulle piste di Pila oltre 700 concorrenti provenienti da ogni angolo d’Italia. Una gara, ma soprattutto una grande festa di fine stagione, per tecnici e atleti.