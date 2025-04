Sci alpino: allo Sc Val d’Ayas il trofeo Rossetto a Valtournenche

La ‘Stadio Slalom Salette’ di Valtournenche ha ospitato, questa mattina, duecentottanta giovanissimi sciatori della categoria Baby 2 (anno 2015; 153 in totale; 64 femminucce; 89 maschietti) e Baby 1 (anno 2016; 127; 55; 72) in pista per il Gigante della finale regionale, gara cha ha fatto calare il sipario sul circuito Unicredit. Il Club de Ski, sodalizio organizzatore della giornata, ha messo in palio per la classifica per società il trofeo Rossetto, vinto dallo Sc Val d’Ayas, seguito dallo stesso Club de Ski e dallo Sc Aosta; a livello individuale da segnalare i sigilli di Oliva Spiaggia, Carlotta Bosio, Jonah Favre e Martino Budelli.

Categoria Baby 2 (anno 2015) * Gigante – Olivia Spiaggia (Sc Crammont MB; 51”90) ha la meglio su Matilde Merlo (Club de Ski; 51”97) e su Sofia Spinoni (Sc Azzurri del Cervino; 52”21). Quarta Julie Boccadelli Real (Sc Aosta; 52”24) e, quinta, Angelica Stucchi (Sc Val d’Ayas; 52”57). Nei maschietti Jonah Favre (Sc Val d’Ayas; 49”69) è seguito da Pietro Marangon (Sc Aosta; 50”47) e da Dante Pepe Devidé (Club de Ski; 50”75). In quarta posizione Lorenzo Bovio (Sc Val d’Ayas; 51”17) e, quinto Iker Cattaneo (Sc Mont Glacier; 51”20).

Categoria Baby 1 (anno 2016) * Gigante – Nelle femminucce s’impone Carlotta Bosio (Sc Azzurri del Cervino; 53”93) davanti a Isabella Corsini (Sc Val d’Ayas; 54”04) e a Lucrezia Colombi (Sc Aosta; 54”09). Quarta Margot Hardy (Club de Ski; 54”48) e, quinta, Petra Seganfreddo (Sc Courmayeur MB; 54”52). Al maschile, vittoria di Martino Budelli (Club de Ski; 50”50) a precedere Guy Figliola (Sc Val d’Ayas; 52”35) e Lorenzo Cristoforoni (SC Monte Cervino; 52”56). Al quarto e quinto posto la coppia dello Sc Aosta: Edoardo Parodi (53”33) e Jacques Dondeynaz (53”66).