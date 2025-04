Sci alpino: al Club de Ski il trofeo Marlanvil a La Thuile

Con lo Slalom odierno riservato alla categoria Allievi, a La Thuile, si chiude il circuito Gros Cidac di Sci alpino, gara che ha visto poco più di centotrenta atleti cancelletto di partenza e le vittorie di Alyssa Borroni e Patrick Corbellini. Organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, in palio per la classifica per società il trofeo Marlanvil, coppa vinta dal Club de Ski, davanti allo Sc Crammont MB e allo Sc Val d’Ayas.

Nella competizione femminile, già al comando al termine della prima manche, s’impone Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’24”29); alle sue spalle, Maya Moras (Club de Ski; 1’24”35) fa segnare il miglior crono nella seconda metà di gara, si prende la piazza d’onore, scavalcando Hélène Blanchet (Sc Crammont MB; 1’25”36). Al quarto posto Blanche Quinson (Sc Val d’Ayas; 1’25”81) e, in quinta, Elisa Pregnolato (Club de Ski; 1’25”92).

Nei maschi, s’invertono le prime due posizioni rispetto a metà gara, con Patrick Corbellini (Club de Ski; 1’17”86) che s’installa sul gradino più alto del podio, davanti al capoclassifica al termine della prima manche, Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’18”23) e al compagno di sodalizio, Federico Valente (Club de Ski; 1’19”32). In quarta posizione Nicolas Fosson (Sc Aosta; 1’20265; in risalita dall’11° posto) e, in quinta, Niccolò Bisi (Sc Val d’Ayas; 1’21”02; in risalita di due posti).

CMJ Snowboard

Non conclude la terza batteria dei quarti di finale e così termina l’avventura di Lisa Francesia Boirai ai Campionati Mondiali Juniores di Snowboardcross, kermesse in corso di svolgimento a Isola 2000 (Francia). Stessa sorte, ma nella seconda ‘heat’ degli ottavi, per Federico Casi, terzo alle spalle dell’australiano William Martin e dell’olandese Daan Stam.

Doppietta francese di neo iridati, grazie a Lea Casta al femminile e Jonas Chollet al maschile. Lea Casta – vincitrice della Coppa del Mondo e al terzo titolo Juniores consecutivo ha preceduto l’australiana Maya Billingham, la connazionale Lyse Laine e la svizzera Noemie Wiedmer; 13° Lisa Francesia Boirai (Cse); 22° Giorgia Giudanella. Jonas Chollet ha avuto ragione delle statunitense Nathan Pare, del tedesco Julius Reichle e dello svizzero Laurin Furrer; 8° Octavian Buda; 18° Tommaso Costa; 22° Federico Casi (Sc Crammont MB).