Sci alpino: allo Sc Val d’Ayas il trofeo Cuvage a Champoluc

Con il Gigante della finale regionale riservata ai Cuccioli, questa mattina, sulla pista Ostafa 2 di Champoluc, è calato il sipario sul circuito Berthod Sport, tracciato che ha ospitato poco meno di duecento giovanissimi atleti – 86 Cuccioli 1 (anno 2014; 47 femminucce; 39 maschietti) e 111 Cuccioli 2 (anno 2013; 52; 59), gara che ha visto imporsi Nichel Figliola, Clementina Majer, Ascanio Goldoni e Vittorio Budelli. Organizzato dallo Sc Val d’Ayas, in palio per la classifica per società il trofeo Cuvage, vinto dallo stesso sodalizio organizzatore, che ha preceduto lo Sc Courmayeur e lo Sc Crammont MB.

Gigante che ha anche di fatto segnato il finale di stagione sulla Ostafa 2, e grande gesto di tutti gli allenatori delle società valdostane, che a fine competizione hanno aiutato lo staff dello Sc Val d’Ayas a ‘pulire’ la pista, smontando le reti e togliendo i pali. Un’azione che non ha lasciato indifferenti gli ayassens, che hanno sentitamente ringraziato per la collaborazione. Una stagione che chiude i battenti in Val d’Ayas, eccezione fatta per Frachey, che resta aperto per il collegamento con la stazione di Gressoney-La-Trinité.

Categoria Cuccioli 1 * Gigante – Vittoria di Niche Figliola (Sc Val d’Ayas; 56”55) che ha preceduto Giada Ferrari (Sc La Thuile Rutor; 57”02) e Carlotta Nex (Sc Aosta; 58”08). Al quarto posto Julie Jocollé (Sc La Thuile Rutor; 58”57) e, al quinto, Anna Di Fresco (Sc Crammont MB; 58”81). Nei maschietti s’impone Ascanio Goldoni (Monterosa Academy; 54”11) sulla coppia dello Sc Aosta formata da Robert Gheorghe Vaida (54”94) e Alexis Borbey (55”29). Quarto posto di Gregorio Pesenti (55”97) e quinto di Noah Favre (56”62) entrambi dello Sc Val d’Ayas.

Categoria Cuccioli 2 – Gigante – È Clementina Majer (Sc Courmayeur MB; 55”25) ad avere ragione di Valerie Artaz (Sc Val ‘Ayas; 55”96) e di Carolina Mochet (Sc Crammont MB; 55”99). Quarta e quinta posizione allo Sc Courmayeur MB, grazie a Audrey Jacquemod (56”96) e Sophie Mahé Clavel (57”14). Gradino alto del podio, al maschile, per Vittorio Budelli Club de Ski; 53”51) seguito da Pietro Goldoni (Monterosa Academy; 54”61) e da Pietro Restuccia (Sc Courmayeur MB; 54”88). In quarta posizione Yue Kang (Sc Val d’Ayas; 55”71) e, in quinta, Flavio Galimberti (Sc Courmayeur MB; 56”09).

Visibilità ridotta a zero e neve ‘molle’ hanno costretto lo Sc La Thuile Rutor ad annullare, questa mattina, sulla Stadio Slalom – Piloni n. 12, lo Slalom riservato alla categoria Ragazzi, gara del circuito regionale Gros Cidac.