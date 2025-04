Sci alpino: allo Sc Crammont MB il trofeo Garage Tornavento a Courmayeur

Più di centossessanta atleti della categoria Allievi, questa mattina, sulla pista Lazey di Courmayeur, per dare vita al Gigante inserito nel circuito regionale Gros Cidac, vinto la Maria Laura Pene Vidari e da Umberto Chiapello. Organizzato dallo Sc Crammont MB, in palio per la classifica per società, il trofeo Garage Tornavento, coppa vinta dallo stesso sodalizio organizzatore, che ha preceduto lo Sc Courmayeur MB e lo Sc Aosta.

Gradino alto del podio, al femminile, a Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’31”83), che recupera i 5/100 di svantaggio accumulati nella prima metà di gara e scavalca Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’32”35), e 3° Valentina Macario (Sc Crammont MB; 1’34”27)). Al 4° e 5°, il duo dello Sc Aosta: Sara Parini (1’35”19) e Arianna Grosso (1’35”26).

Al maschile, ‘salta’ nella seconda manche il capoclassifica di metà gara, Federico Valente (Club de Ski) e lascia libero il podio per la tripletta Sc Crammont MB: Umberto Chiapello (1’31”06), Astor Bustos (1’31”62) e Alberto Grange (1’32”09). Risale tre posizioni ed è quarto Patrick Corbellini (Club de Ski; 1’32”15) e, quinto Michael Artaz (Sc Val d’Ayas; 1’32”62).

Coppa del Mondo Snowboard

Penultimo Snowboardcross di Coppa del Mondo, ieri, a Mont-Saint-Anne (Canada), vinto dall’austriaco Jakob Dusek, davanti al canadese Eliot Grondin e allo statunitense Nathan Pare. Eliminato nella prima batteria degli ottavi di finale, conclude 28° Lorenzo Sommariva (Cse).