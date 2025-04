Il 26 aprile torna l’affascinante Trofeo Mezzalama

Sabato 26 aprile torna il Trofeo Mezzalama, leggendaria gara di sci alpinismo che chiuderà il circuito de La Grande Course e che quest’anno assegnerà anche i titoli mondiali ISMF long distance. Un appuntamento attesissimo da atleti e appassionati, che partirà ancora una volta dal centro di Breuil-Cervinia per concludersi a Gressoney-La-Trinité, dopo un susseguirsi di salite e discese lungo il massiccio del Monte Rosa.

Una gara affascinante, che scatterà alle 5.30 del mattino quando sarà ancora buio. Un lungo serpentone di atleti illuminerà con le luci frontali prima la via centrale e poi le piste di Cervino Ski Paradise, solcate per raggiungere Plateau Rosa. Un momento unico e coinvolgente, che il pubblico potrà vivere da vicino utilizzando anche gli impianti di risalita tra Breuil-Cervinia e Plateau Rosa che per l’occasione apriranno alle 5, proponendo una tariffa speciale di 10 euro (andata/ritorno). Apertura straordinaria anche del Matterhorn Alpine Crossing, il costo della tratta Breuil-Cervinia - Piccolo Cervino sarà di 20 euro (andata/ritorno).

Il giorno precedente, a Valtournenche, il ritiro pettorali e il briefing tecnico per gli atleti, mentre a Breuil-Cervinia tornerà Cervino SpringTime, la sciata in costume da bagno che partirà da Plan Maison e si chiuderà al campetto Cretaz, dove il pomeriggio proseguirà a ritmo della musica di Giorgio Prezioso di radio Deejay, dj Shorty di m2o e dei deejay valdostani Shota C e Zava.

L’Amministrazione comunale intanto ha lanciato il programma degli eventi che si svolgeranno tra Valtournenche e Breuil-Cervinia da aprile a settembre. Un’estate pensata per coinvolgere sportivi, famiglie e amanti della montagna con appuntamenti che spaziano dallo sport all’intrattenimento, dalla cultura alla valorizzazione delle tradizioni locali. Dal 14 al 20 luglio riflettori puntati sulla Settimana del Cervino, la manifestazione che celebra la suggestiva vetta attraverso una serie di appuntamenti sportivi e culturali, alla presenza di prestigiosi ospiti tra i quali spicca l’alpinista Hervé Barmasse. Sarà inoltre una bella occasione per cimentarsi nelle molteplici attività proposte, a prezzi promozionali.

Confermato anche il Cervino Cinemountain Film Festival: dal 26 luglio al 2 agosto una settimana dedicata ai grandi film di montagna. Il 14 e 15 agosto ritornerà la tradizionale festa delle guide alpine e dei maestri di sci, mentre a chiudere l’estate della Valtournenche sarà la Dézarpa, ovvero il rientro delle mandrie dagli alpeggi, fissata per il 27 settembre.

Tanti anche gli eventi sportivi: il 31 maggio verrà riproposto il Vertical Cignana - Memorial Chiapello Ferraris, seguito un mese dopo dal Cervino Matterhorn Ultra Race (27-29 giugno); il 19 luglio la vallata attende il passaggio della Monte Rosa Walserwaeg by UTMB, mentre il giorno successivo la località applaudirà il vincitore del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta. Il 27 luglio appuntamento con la Coppa del Mondo di E-Bike Enduro, poi ancora due ruote protagoniste il 23 agosto con la Ion Cup di mountain bike. Il 17 settembre, da Breuil-Cervinia, partirà la seconda edizione del TOR100 Cervino-Monte Bianco, che rientra all’interno degli eventi TorX che dal 13 al 21 settembre animeranno anche l’intera Valtournenche.