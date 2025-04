Peloso scopre le carte: sarà al via del Trofeo Italiano Rally con la Clio Rally 5

Nel mondo dei motori, i giochi sono fatti e le carte sono finalmente scoperte. Dopo aver completato il test al Rally di Bardolino, Corrado Peloso ha deciso di fare il grande passo: sarà al via del Trofeo Italiano Rally (T.I.R.) con la sua Clio Rally 5, messa a disposizione dal Racing Garage e seguita dalla Scuderia Efferre. Una scelta che segna l'inizio di un percorso importante, e Peloso non nasconde le sue ambizioni.

"Essere competitivi", afferma senza esitazioni il pilota, "è il nostro obiettivo principale. Il test a Bardolino ci ha dato la conferma che il feeling con la Clio è davvero buono. La squadra è fantastica, c'è un gran bel clima e un supporto professionale che mi consente di esprimermi al meglio". Con queste premesse, la decisione di intraprendere un programma nel T.I.R. è stata quasi naturale: "Con la fiducia che si è creata, abbiamo deciso di lanciarsi con determinazione in questo progetto."

Il T.I.R. rappresenta un'occasione fondamentale per Peloso e il suo navigatore, Paolo Carrucciu, per mettersi alla prova e dimostrare le loro potenzialità. Il primo impegno ufficiale arriva già domani, venerdì 4 aprile, con la partenza del 41° Rally della Marca, che vedrà la coppia in gara a Montebelluna, Treviso. La competizione si preannuncia impegnativa: venerdì sera, infatti, è prevista la prima delle prove speciali, seguita da altre sette il sabato, tra cui le iconiche Monte Tomba e Monte Cesen. L'arrivo è previsto per le 18,30, ma Peloso e Carrucciu non si concentrano solo sull'orologio: l'obiettivo è fare esperienza, crescere e, naturalmente, lottare per essere protagonisti.

"Ogni gara è un'opportunità di miglioramento", continua Peloso, "e il Rally della Marca sarà un test importante per capire dove siamo rispetto agli altri. Siamo pronti, con il supporto del team, per dare il massimo e per essere competitivi fin da subito."

Il Trofeo Italiano Rally rappresenta una vetrina di altissimo livello per chi, come Peloso, vuole emergere nel panorama nazionale delle corse su strada. Con la Clio Rally 5 e il supporto di una squadra solida, l'obiettivo del pilota è chiaro: non solo partecipare, ma essere sempre all'altezza delle aspettative. La stagione è appena iniziata e, per Peloso, la strada verso il successo è già tracciata.