Motori. Rally della VDA, aperte le iscrizioni

Scattano, domani, 3 aprile le Iscrizioni alla 46esima edizione del Rally Valle d’Aosta. La competizione promossa dall’Automobile Club Valle d’Aosta e da ACVA Sport A.S.D. si corre nel week-end fra il 3 e 4 maggio e anche in questa stagione è inserita nel ricco calendario della Coppa Rally di Zona dove costituisce il secondo round. La novità più importante riguarda la sede di partenza e arrivo e tutto l’apparato di gestione della gara che ritorna dopo tredici anni a Saint-Vincent.

L’elegante cittadina termale è stata infatti storicamente il punto di riferimento della gara fino al 2012 in occasione della sua ultima edizione. Un’iniziativa resa possibile dalla sinergia fra il Comitato Organizzatore e l’Amministrazione Comunale che si è resa da subito disponibile a collaborare per ospitare al meglio la competizione. La Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ritornerà quindi a respirare l’antica atmosfera che permea un evento fra i più rappresentativi nel panorama sportivo internazionale con la partenza e la cerimonia di arrivo e premiazione. L’apparato logistico sarà allestito presso il Centro Congressi del Comune di Saint-Vincent dove troveranno spazio la Direzione Gara e l’Ufficio Stampa.

Non cambia invece la sede del Parco Assistenza che, come da anni ormai, sarà allestito nell’ampio Piazzale della Cabinovia Aosta-Pila. Il programma prevede quindi l’apertura delle Iscrizioni fissata per il giorno 3 Aprile e la chiusura il 25 Aprile alle ore 24,00. Il 26 Aprile e il 2 Maggio sono i giorni in cui si potrà ritirare il Road Book ed effettuare le sessioni di Ricognizione del Percorso di Gara mentre le Verifiche Sportive e Tecniche si terranno il 2 Maggio dalle 18 alle 20.30 riservate ai soli Iscritti allo Shakedown mentre per tutti gli altri l’appuntamento è fissato per il giorno successivo dalle 8 alle 11.30. Il test in assetto da gara, Shakedown, prenderà il via diviso in due turni Sabato 3 Maggio dalle ore 8.30 alle 13.30. La giornata di Sabato proseguirà con la Partenza della Gara da Saint-Vincent che è in programma alle ore 16.30 dopo la quale i concorrenti affronteranno la Prova Speciale Nus-Verrayes, che sarà da ripetere dopo il Riordino e il Parco Assistenza, per poi dirigersi verso il Riordino Notturno.

La sfida proseguirà la Domenica mattina con Parco Assistenza e disputa delle Prove Speciali SaintVincent-Emarèse e Saint-Marcel-Fénis, da ripetere dopo il Riordino e il Parco Assistenza. L’Arrivo e la Premiazione della Gara in programma Domenica 4 Maggio sempre nel cuore di Saint-Vincent in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle 16. Tutte le informazioni sul sito: www.rallyvalledaosta.it/