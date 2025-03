Biathlon: Mariotti Cavagnet oro nella Mass start in Val Martello

Si chiudono con quattro medaglie per i valdostani i Campionati italiani Assoluti, Juniores, Giovani e Aspiranti di Biathlon, in Val Martello (Alto Adige) dove oggi erano in palio i titoli della Mass start. Neo campionessa italiana Giovani è Nayeli Mariotti Cavagnet; oltre all’oro della cogneintze, sul podio si accomodano anche Michela Carrara, Giorgia Saracco, Iacopo Leonesio e Michel Deval. Nella classifica per Comitati, al terzo posto l’Asiva, alle spalle di Alto Adige e Alpi Occidentali.

Categoria Seniores * 10 km f / 12,5 km m – CIA Mass start pc – Vittoria di Hannah Auchentaller (37’43”; 2 1 1 2) che precede Michela Carrara (Cse; 38’19”; 4 1 2 3) e Gaia

Brunetto (Cse; 42’34”; 2 4 0 0). Bissa l’oro di ieri il finanziere Tommaso Giacomel (36’59”; 2

1 0 0) davanti all’alpino David Zingerle (Cse; 39’13”; 0 0 2 2) e a Iacopo Leonesio (Cs

Carabinieri; 40’03”; 2 0 0 0). All’8° posto Michael Durand (Cse; 41’26”; 2 1 2 1).

Categoria Juniores * 10 km f / 12,5 km m – CIJ Mass start pc – Doppietta del Centro sportivo Esercito grazie alla friulana Astrid Plosch (37’57”; 0 0 1 1) e alla cuneese Francesca

Brocchiero (38’44”; 1 0 1 2) con bronzo che va a Giorgia Saracco (Sc Brusson; 39’11”; 0 1 1

1). Quarto posto a Denise Planker (Cse); 5° Nadège Gontel (Sc Granta Parey; 39’40”; 0 0 1 1).

Nei maschi successo del carabinieri valtellinese Davide Compagnoni (40’48”; 3 0 1 0) seguito

dall’alpino friulano Alex Perissutti (41’07”; 1 1 2 2) e dal poliziotto altoatesino Christoph

Pircher (42’02”; 2 3 1 1). In 11° posizione Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 46’06” 2 4 4 1); 13°

Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 46’56”; 1 0 2 2).

Categoria Giovani * 7,5 km f / 10 km m – CIG Mass start pc – Titolo italiano di categoria a Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle; 26’02”; 2 2 0 0) davanti alla cuneese

Gaia Gondolo (26’27”; 1 1 1 1) e all’altoatesina delle Fiamme Gialle Thea Wanker (26’38”; 2 1

1 1). In 11° posizione Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 27’27”; 2 0 0 2); 13° Marlène Christille (Sc Brusson); 22° Michelle Saracco (Sc Brusson); 26° Amélie Dherin (Sc Brusson); 29° Ciralie Martin (Sc Granta Parey); 31° Arianna Giacomini (Sc Bionaz Oyace); 34° Martina Gachet (Sc Bionaz Oyace). Nei maschi, bronzo per Michel Deval (Cse; 31’26”; 1 0 1 1)

preceduto dalla coppia altoatesina formata da Simone Motta (30’17”; 0 0 0 2) e dal carabiniere

Aaron Niederstaetter (30’57”; 1 2 0 1). Al 9° posto Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 32’21”); 11° e 12° Lorenzo Bonino (Gs Godioz) e Manuel Contoz (Fiamme Oro).

Categoria Aspiranti * 7,5 km f / 10 km m – CIAsp Mass start pc – Gradino alto del podio alla cuneese dell’Esercito Magalì Miraglio Mellano (Cse; 26’11”; 1 0 2 0) che precede la

corregionale Lucia Brocchiero (26’47”; 2 1 1 1) e la valtellinese Camilla Andreola (26’59”; 1 0 1 0). Quarta la cuneese Luna Forneris (Cse) e quinta, a 14” dal podio, Elodie Christille (Sc Brusson; 27’13”; 0 0 2 2). Nelle migliori dieci, 7° e 10°, Kristel Barailler (Sc Bionaz Oyace;

27’39”; 1 0 0 1) e Julie Desayeux (Sc Amis de Verrayes; 28’06”; 0 2 0 2); 24° Carol Gontel (Sc Granta Parey); 40° Sofia Farinet (Sc Bionaz Oyace); 43° Claire Jorioz (Sc Bionaz Oyace); 50° e 51° Nicole Imperial (Sc Amis de Verrayes) e Miriam Creton (Sc Bionaz Oyace). Al maschile, successo dell’altoatesino Jan Steinkasserer (27’02”; 1 1 1 1) seguito dal valtellinese Dario

Clementi (27’20”; 1 0 1 1) e dall’ampezzano Giacomo Cautiero (27’54”; 1 1 1 0). Quinto, a 9”

dal podio, Walter Landry (SC Bionaz Oyace; 28’03”; 1 1 0 2); 19° Mattia Bétemps (Sc Bionaz Oyace); dal 21° al 25°: Erwin Barrel (Sc Valgrisenche), Vincent Pession e André Contoz (Sc Amis de Verrayes), Andrea Orlando (Sc Bionaz Oyace) e Etienne Meynet (Sc Amis de Verraeys); 42° Cédric Nex (Sc Amis de Verrayes); 44° Lorenzo Tiraboschi (Gs Godioz); 53° Jacopo Cavorsin (Sc Amis de Verrayes).