Scialpinismo: Programma confermato per il trofeo Bozzetti-Bionaz

Il trofeo Bozzetti-Bionaz di sci alpinismo centra subito un grande obiettivo; saranno oltre 220 i partecipanti che domani - sabato 29 marzo - si ritroveranno a Bionaz per correre una gara che mancava da 17 anni. Un successo per l’organizzazione e numeri ben al di sopra delle aspettative.

Ieri, giornata di rifiniture generali. Gli uomini della sicurezza hanno effettuato l’ultimo sopralluogo in quota e disegnato i due percorsi. Condizioni eccezionali in vetta, grazie anche alle recenti nevicate. Dopo l’ultima riunione, l’intero programma del Bozzetti-Bionaz è stato confermato: partenza della gara élite alle 8, quindici minuti più tardi toccherà ai giovani e ai “populaires”. Ritiro dei pettorali e dei pacchi gara dalle 6 alle 7.30 nei pressi del ristorante Lac Lexert, poi il via di una grande classica tornata a far battere il cuore degli amanti dello sci alpinismo. E non solo, perché in griglia di partenza sono attesi anche tanti altri protagonisti delle discipline invernali.

Commenta Daisy Barailler: «Siamo felici della risposta e dell’entusiasmo, non pensavamo di raggiungere questo risultato in così poco tempo, perché l’idea di ripartire con questo evento parte da lontano, ma è stata concretizzata solo a inizio anno. Ora ci attendono le ultime ore di grande lavoro, per farci trovare pronti».