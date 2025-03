Sci nordico: Modina e Borbey prime a Santa Caterina

Si è aperta, ieri, in Val Gardena (Alto Adige), la 47° edizione del Gran Premio Giovanissimi, con le gare Cuccioli di Sci alpino, e Santa Caterina, protagonista il Fondo che consegna alla Valle d‘Aosta tanti buoni piazzamenti e, soprattutto, le due belle vittorie di Josianne Modina e Alice Borbey.

SuperBaby Maschile (2017 – 1,5 km) - Barthelemy Basolo (Gran Paradiso; 4’16”6) ha conquistato il 3° posto, alle spalle di Elias Hofer (Santa Cristina; 3’45”1) e Alessandro Martinelli (Fondo Alta Valtellina; 4’05”5). Quarto posto per Sebastien Basolo (Gran Paradiso), sesto Richard Ferrod (Val Di Rhêmes).

Baby 1 Femminile (2016 – 1,5 km) - Successo di Nora Esposito (5 Laghi; 4’01”1), settima Pilar Rose Chatrian (Torgnon), decima Elodie Gerard (Gran Paradiso). In campo maschile, gradino alto del podio per Nathan Cervo (Marmolada; 3’39”6), con settimo Mael Luboz (Val Di Rhêmes), 10° Henry Perruchon (Gran Paradiso), 12° pari merito Roger Martin (Val Di Rhêmes) e Sebastien Jeantet (Gran Paradiso).

Baby 2 Femminile (2015 – 2,0 km) - Vittoria della valdostana Josianne Modina (Gressoney) in 6’23”7, a precedere Emily Clerici (Forni; 6’44”2) e Mirta Losa (Alta Valtellina; 7’00”6); quinto posto per Yvette Piccot (Gran Paradiso). In campo maschile, ottavo André Frassy (Val Di Rhêmes), 12° Nicholas Gallo (Gran Paradiso), 15° Raphael Jocallaz (Val Di Rhêmes) e 16° Alexis Cristofoli (Val Di Rhêmes). La gara è stata vinta da Jonathan Alessi (Alta Valtellina) in 5’47”6.

Cuccioli 1 Femminile (2014 – 3 km) - Gradino alto del podio per Alice Borbey (Gran Paradiso), prima in 6’49”4; alle sue spalle due portacolori della Scuola Sci di Santa Cristina: Katharina Senoner (7’10”9) ed Elena Kostner (7’14”9). Dodicesima Nadège Jacquin (Gran San Bernardo), 14° Anais Farinet, 19° Lisianne Diotri (Val Di Rhêmes) e 20° Valentina Giachino (Val Di Rhêmes). Al maschile vince Federico Illini (Alta Valtellina; 6’45”1); 9° per Alexis Chatrian (Torgnon), 14° Gabriele Modina (Gressoney), 15° Simone Dorio (Gran Paradiso), 17° Filippo Baldon (Gran Paradiso), 21° Lorenzo Andreo (Gran Paradiso), 23° Vincent Jacquin (Gran San Bernardo), 27° Gaęl Serra (Val Di Rhêmes) e 28° Etienne Naudien (Torgnon).

Cuccioli 2 Femminile (2013 – 4 km) - Terzo posto per Noelie Marguerettaz (Gran San Bernardo) in 12’49”1, alle spalle di Camilla Pozzi (Alta Valtellina; 11’41”6) e Sofia Orsi (5 Laghi; 11’56”0). Quarta Amelie Vergeron (Gran Paradiso), 5° Coralie Jeantet (Gran Paradiso), 7° Elena Quattrone (Gran San Bernardo), 9° Amelie Berlier (Gran San Bernardo) e 19° Anna Centoz (Val Di Rhêmes). Al maschile, terzo posto per Christophe Gerbelle (Gran Paradiso) in 12’00”7, con prime due posizioni per Adam Oberhauser (Santa Cristina; 11’36”1) e Giovanni Andreola (Alta Valtellina; 11’4”0). Quarto Paolo Bosonin (Fondo Gressoney), 5° Xavier Modina (Gressoney), 12° Samuel Navillod (Torgnon), 16° Raphael Ruffier (Gran San Bernardo) e 18° Etienne Ruffier (Gran San Bernardo).