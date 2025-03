La corsa solidale Wings for Life World Run approda per la prima volta ad Aosta

“Corri per chi non può farlo”. La Wings for Life World Run approda per la prima volta ad Aosta, domenica 4 maggio 2025, grazie all’iniziativa di Leonardo Lotto, giovane valdostano rimasto paralizzato in seguito a un incidente in Australia nel 2023, oggi impegnato attivamente nella sensibilizzazione sul tema delle lesioni al midollo spinale, e di Samuele Buffa.

A organizzare l’evento dedicato alla solidarietà, allo sport e alla ricerca scientifica, sarà SGMD – SuonoGestoMusicaDanza, scuola di musica e danza, con il patrocinio del Comune di Aosta.

“Da quando ho scoperto la Wings for Life World Run ho sempre sognato di portarla nella mia città” spiega Leonardo Lotto. “Finalmente, grazie alla scuola SGMD e il running club A Mille A Tutta, ci siamo riusciti. La prima volta che ho partecipato coincideva con la mia prima uscita dall'ospedale dopo il mio incidente. Ricordo ancora l'emozione di correre tutti insieme, in tutto il mondo e nello stesso momento, per una causa così importante e piena di speranza come la ricerca sulle lesioni spinali. Le donazioni raccolte grazie a questa iniziativa hanno aiutato moltissimo il progresso scientifico e ci avvicinano ogni giorno ad una soluzione. Tutti sono i benvenuti, non importa il livello di allenamento, l'unica cosa importante e stare insieme e festeggiare la ricerca”.

Una corsa unica nel suo genere, aperta a tutti – runner, camminatori e partecipanti in carrozzina – in cui non c’è un traguardo fisso, ma una Catcher Car virtuale che, 30 minuti dopo la partenza, inizia a inseguire progressivamente tutti i partecipanti. L’iniziativa, giunta alla 11ª edizione a livello mondiale, sostiene interamente la ricerca sulle lesioni del midollo spinale, con il 100% delle quote di iscrizione devoluto alla Fondazione Wings for Life.

“Conosco Leonardo da molti anni, ancor prima di essere mio allievo di Batteria dei corsi di musica – commenta Matteo Cigna, fondatore di SGMD – e la proposta di sostenere ed essere promotore, assieme al suo gruppo di collaboratori, di una corsa come la Wings for life World Run, mi è subito "suonata" come un'occasione stupenda, imperdibile e incredibilmente al passo con i tempi. Sarà la prima edizione per Aosta di un evento mondiale e importantissimo, dedicato alla raccolta fondi e alla ricerca, una corsa non agonistica dove ci sarà comunque un vincitore: la ricerca! L'arte insegna che non è essenziale arrivare primi bensì "tutti assieme" al traguardo di una giusta causa, come un'orchestra che suona note di sensibilizzazione. Sarà quindi un'occasione per premere sull'acceleratore con elementi sociali che sono da sempre costituenti l'identità della nostra scuola”.

Un percorso nel cuore di Aosta

Ad Aosta il percorso si snoderà tra le mura romane e la nuova sede dell’Università della Valle d’Aosta, su un circuito di circa 1,5 km, da percorrere liberamente fino al sorpasso virtuale da parte della Catcher Car. L’evento sarà arricchito da musica, area food e buvette, in un’atmosfera festosa e inclusiva, immersa nel verde e con le montagne a fare da cornice.

Partenza e modalità di iscrizione

La corsa partirà alle 13:00 (ora locale). La Catcher Car virtuale, visibile tramite l’App Wings for Life World Run, inizierà il suo inseguimento 30 minuti dopo, a una velocità iniziale di 14 km/h, che aumenterà progressivamente fino a raggiungere l’ultimo partecipante. Per partecipare è sufficiente scaricare l’App Wings for Life World Run, iscriversi alla App Run di Aosta, e il giorno della corsa correre o camminare con lo smartphone. Il pettorale sarà disponibile via email o consultabile sul sito ufficiale nei giorni precedenti l’evento.

Inclusione e accessibilità

La Wings for Life World Run promuove la piena accessibilità: runners e partecipanti in carrozzina partiranno insieme, fianco a fianco, sullo stesso percorso. L’unico requisito per questi ultimi è utilizzare la carrozzina abituale. L’obiettivo della Wings for Life World Run è chiaro: trovare una cura per le lesioni al midollo spinale. Ogni partecipazione è un contributo concreto a questa causa. Mentre si corre ad Aosta, si corre anche per dare speranza a chi, in tutto il mondo, affronta ogni giorno le conseguenze di una lesione spinale.

Servizi e ristori

Sono previsti punti di ristoro all’interno dell’area verde, al termine della corsa. Non sono invece previsti ristori lungo il percorso.

Per informazioni sull’evento di Aosta: Sgmd – SuonoGestoMusicaDanza,

info@sgmd.it - https://www.wingsforlifeworldrun.com/it/locations/aosta