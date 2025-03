FEDE LA COPPA E’ TUA! BRIGNONE VINCE PER LA SECONDA VOLTA LA GENERALE. LA STORIA DI UNA LEGGENDA

Federica Brignone, ancora una volta, scrive il suo nome nella storia dello sci. La cancellazione della discesa delle finali di Sun Valley ha assegnato aritmeticamente alla 34enne dei Carabinieri la seconda Coppa del mondo generale della sua carriera, un trionfo che arriva a tre gare dalla fine della stagione, quando ormai nessuna avversaria può più superarla. Con questo nuovo successo, Federica si conferma come l'unica italiana ad aver vinto il massimo trofeo della Coppa del mondo, e lo ha fatto per ben due volte. Un'emozione indescrivibile che, però, dovrà attendere ancora qualche giorno per essere vissuta appieno. Sarà giovedì, infatti, quando la campionessa valdostana potrà abbracciare la sua gioia più grande.

Intanto, un altro trofeo si aggiunge alla sua straordinaria collezione: Brignone conquista anche la coppa di discesa, un segno del suo dominio sulle piste di tutto il mondo. Ma questo trionfo è solo l'ultimo capitolo di una carriera incredibile, iniziata quando Federica, nel lontano 1992, metteva per la prima volta gli sci ai piedi, ignara di quello che stava accadendo a pochi chilometri dalle sue montagne valdostane, dove Alberto Tomba conquistava l'oro nel gigante e l'argento nello slalom alle Olimpiadi di Albertville. Un mondo, quello della neve e dello sci, che Fede non conosceva ancora, ma che avrebbe presto abbracciato con tutta la passione che da sempre la contraddistingue.

Gli anni passano e Federica cresce, si forma, lavora su se stessa e, finalmente, il 24 ottobre 2009, al suo debutto in Coppa del mondo, conquista il 21° posto nel gigante di Soelden, a soli 19 anni. Un segno di un talento precoce che non passò inosservato, anche se i risultati all'inizio furono sporadici. La sua prima vittoria in Coppa arrivò però solo nel 2015, proprio a Soelden, e da lì Federica non smise più di brillare. Ogni stagione portava con sé nuove vittorie e nuove conferme, fino ad arrivare al 2018, quando conquistò la sua prima medaglia olimpica, un argento nel gigante a PyeongChang. Un crescendo di successi che l’ha portata oggi a essere una delle più grandi sciatori di tutti i tempi, con 37 vittorie in Coppa del mondo e 83 podi, oltre a 3 medaglie olimpiche e 5 mondiali.

Ma la Coppa del mondo generale ha sempre avuto un significato speciale per Federica, che nel 2020, tra le difficoltà del Covid, riuscì comunque a portarla a casa. Ma ora è un’altra stagione a farla regina indiscussa delle piste: il 2024/25 è l’anno perfetto, l’anno delle 10 vittorie e 4 podi in Coppa del mondo, un trionfo che, seppur segnato dalla cancellazione della discesa alle finali, non lascia dubbi sul suo dominio assoluto. Un dominio che le ha consentito di vincere la seconda Coppa generale, con un predominio netto rispetto a tutte le altre atlete, e di lottare per aggiudicarsi altre “coppette” in tre delle quattro specialità, con la discesa già in tasca.

Federica Brignone è ormai una leggenda dello sci, un nome che rimarrà indelebile nella storia di questo sport e un patrimonio per l'Italia. Con la sua dedizione, la sua forza, la sua passione, ha conquistato il cuore degli appassionati di tutto il mondo. È un'eroina che porta con orgoglio il tricolore, una campionessa che dà lustro alla Federazione italiana e al gruppo sportivo dei Carabinieri. E mentre si avvicina il momento di festeggiare una delle sue vittorie più grandi, l’unica cosa che possiamo dire è: che lo show continui, Federica!