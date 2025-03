Sabato 22 marzo 2025 si terrà a La Thuile in Valle D’Aosta la terza edizione della Real Estate Ski Cup - Trofeo Edoardo Camardella, gara di sci organizzata da Progetto CMR International, in memoria di Edoardo Camardella, giovane maestro di sci travolto da una slavina il 30 novembre 2019 sul Monte Bianco.

Il trofeo è aperto agli appassionati sciatori di tutte le età che abbiano voglia di cimentarsi in una competizione a scopo benefico. Un’occasione di incontro per il mondo real estate non solo, caratterizzata da spirito agonistico ma anche dalla voglia di stare insieme, dall’amore per la montagna e dalla volontà di sostenere un’iniziativa a favore della comunità.

Il ricavato di Real Estate Ski Cup andrà a supporto della copertura dei costi di manutenzione del Bivacco Edoardo Camardella, voluto dalla famiglia e dagli amici in memoria del giovane maestro di sci prematuramente scomparso, e disegnato dall’Architetto Massimo Roj con Progetto CMR, Faces e Ariatta: primo di La Thuile, inaugurato nel 2023 sul ghiacciaio del Ruitor dà riparo a sciatori e alpinisti, con una vista unica sul Monte Bianco.



Sabato 22 marzo dalle ore 8.00 presso il Piazzale delle Funivie sarà possibile ritirare i pettorali, alle ore 10.00 inizierà la gara sulla pista numero 9/Chaz Dura, e alle ore 16.30 si svolgerà la premiazione presso il Piazzale delle Funivie. Otto sono le categorie in gara suddivise, a loro volta, in donne e uomini: Superbaby anno di nascita 2017/2018; Baby anno di nascita 2015/2016; Cuccioli anno di nascita 2013/2014; Ragazzi anno di nascita 2011/2012; Allievi anno di nascita 2010/2011; Giovani anno di nascita 2004/2009; Senior under 50; Master over 50.

Per iscriversi alla gara sarà sufficiente iscriversi al seguente link:

https://www.lathuile.it/it/eventi/trofeo-camardella

“Siamo felici che la Real Estate Ski Cup sia giunta, qui a La Thuile, alla terza edizione e che ogni anno attiri un numero sempre maggiore di partecipanti: ci stiamo impegnando per trasformare questo appuntamento di agonismo, divertimento e solidarietà in una tradizione sportiva dedicata a Edoardo Camardella, un ragazzo speciale che era un punto di riferimento per la comunità di La Thuile, oggi sotto i riflettori dello sport internazionale grazie alla Coppa del Mondo di Sci” Massimo Roj, CEO e co-founder di Progetto CMR, società del Gruppo Progetto CMR International.

Real Estate Ski Cup è organizzato con il patrocinio del Comune di La Thuile e delle Funivie Piccolo San Bernardo e grazie al sostegno di AbitareIn, Brioschi Sviluppo Immobiliare, CampusX, Carter & Benson, Ceramica Sant’Agostino, Ediltecno, Granitech, Liuni, Savills e con il contributo di Vergani 1994 Milano.

Il Bivacco Camardella

Primo a La Thuile a superare i 3000 metri di altezza, il Bivacco Camardella è caratterizzato da una struttura leggera, resistente ed energeticamente autonoma, studiata dai professionisti di Progetto CMR per essere prodotta in stabilimento, accoppiata e installata in quota riducendo al minimo il lavoro da svolgere a quelle altezze estreme. Il bivacco, composto da due blocchi e avvolto in un involucro prefabbricato ad alte prestazioni di isolamento, è un'architettura abitabile e autonoma anche grazie alla dotazione di pannelli solari, costituiti da una membrana utilizzata come rivestimento esterno, e di batterie di accumulo, alloggiate sotto al manufatto, che raccolgono energia e la restituiscono alimentando il sistema di riscaldamento a pavimento e l'illuminazione.

Oltre ad accogliere fino a sei persone contemporaneamente, il bivacco ospita una stazione meteo, realizzata ex novo grazie a Meteo.it, ad oggi la più alta delle Alpi Graie e una delle più alte d’Europa, che raccoglie dati utili al monitoraggio di parametri sensibili rispetto al cambiamento climatico, tra cui l’innalzamento medio della temperatura, velocità del vento e della pressione atmosferica. La stazione meteo inoltre, ogni 10 minuti, fotografa la situazione in tutto l'intorno del Bivacco h24, restituendo al sito https://bivacco.panomax.com/ una visione in tempo reale delle condizioni meteo in cima al Ruitor ma anche delle condizioni di visibilità, se ci siano persone in quota o se ci siano elicotteri impegnati in operazioni, in modo da avere informazioni per il campo base utile per pianificare le attività di salita e pernottamento al Bivacco.

Per un contributo libero al Bivacco Edoardo Camardella, è sempre possibile donare ai seguenti link:

www.gofundme.com/f/bivacco-edoardo-camardella

www.fondazionevda.it/fondo-per-edo

Progetto CMR, fondata nel 1994 e parte del Gruppo Progetto CMR International, è tra le principali società italiane specializzate nella progettazione integrata – architettura, ingegneria e design. Grazie a un team multidisciplinare di professionisti di 20 nazionalità – architetti, ingegneri, esperti di pianificazione degli spazi, project manager, designer, esperti di sostenibilità e tecnici – la società, con sede a Milano e uffici in diverse città nel Mondo, a partire da un’attenta analisi delle esigenze della committenza, segue il progetto in tutte le sue fasi, dal concept fino alla realizzazione, e fornisce consulenze che spaziano dall’architettura alla pianificazione urbana, dal design di prodotto al disegno degli interni. Progetto CMR, che nel 2024 ha ricevuto il Compasso D’Oro ADI per CELLIA® la facciata interattiva brevettata, è partner di EAN - European Architect Network. www.progettocmr.com | Linkedin: @progettocmr | Instagram: @progettocmr

Progetto CMR International è la holding di molteplici società appartenenti al Gruppo Progetto CMR attive nell’ambito dell’architettura, dell’ingegneria, del design, della realizzazione di spazi e della consulenza specialistica. Le società che fanno capo alla holding sono: Progetto CMR, Sportium, Progetto Design & Build, Agevola 360, Dontstop Architettura, InFire, EnergySave, Stain Engineering. Progetto CMR International presenta nel 2023 ricavi consolidati per 45 milioni di euro. www.progettocmrinternational.com | Linkedin: @progettocmrinternational