Le leggende azzurre del calcio si sfidano sulla neve con Rossignol

Dal 21 al 23 marzo Courmayeur ospiterà legends e invitati speciali per un evento esclusivo sulla neve con gare di sci, test attrezzatura Rossignol e cena charity a favore della fondazione Cannavaro Ferrara.

Dallo slalom tra i birilli con il pallone a quello con gli sci ai piedi. Calcio e montagna sono sempre stati un binomio di successo. Se però i calciatori in attività non possono sciare, quelli che hanno smesso hanno spesso fatto della montagna la loro seconda casa. Quale migliore occasione dunque per riunire, per un fine settimana sulla neve, campioni che hanno vestito la maglia azzurra?

Così Fabio Cannavaro, Ciro Ferrara, Gianluca Zambrotta & co si sono dati appuntamento a Courmayeur dal 21 al 23 marzo per l’evento organizzato da SoBe Sport, società di comunicazione e marketing sportivo, in collaborazione con Rossignol, a favore della Fondazione Cannavaro Ferrara. Un intenso week end sulla neve per ritrovarsi, prendersi meno sul serio e sfidarsi in un altro sport. Il programma dell’evento prevede infatti anche una gara di sci la domenica, sulla pista Aretu.

Prima però, sia il sabato che la domenica, legend e ospiti avranno la possibilità di provare gli ultimi sci Rossignol in un esclusivo test privato e ricevere consigli per migliorare il proprio stile dagli Istruttori nazionali di sci. Il momento più mondano del fine settimana sarà la cena charity del sabato sera all’hotel Royal con personaggi legend e invitati. La quota di partecipazione alla cena sarà devoluta alla Fondazione Cannavaro Ferrara che opera per contribuire a contrastare le diverse forme di disagio infantile e giovanile della città e della provincia di Napoli. Il conto alla rovescia è iniziato, quello del 21-23 marzo a Courmayeur sarà un fine settimana mondiale.