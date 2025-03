Aosta Nuoto in grande forma: successi e podii nei campionati regionali e nazionali

Nel cuore di marzo, l’Aosta Nuoto ha confermato la sua forza sui più importanti palcoscenici regionali e nazionali, mettendo in mostra il talento dei suoi atleti nelle categorie Assoluti, Esordienti B e Master.

I Campionati Regionali Invernali Indoor di Categoria, disputatisi a Torino il 8-9 e 15-16 marzo, sono stati l’occasione ideale per mettere in luce le performance degli atleti Assoluti. Con il supporto tecnico di Edoardo Giovannetti, la squadra ha ottenuto numerosi podi e piazzamenti di rilievo.

Corinne Desandré, Tommaso Navarretta, Elena Navarretta

Tra i protagonisti più attesi c’era Corinne Desandré, che ha fatto incetta di medaglie, portando a casa ben 5 medaglie: 4 argenti nei 50 farfalla (28”94), 100 farfalla (1’05”59), 100 misti (1’08”61), 100 stile libero (59”14), e un bronzo nei 50 stile libero, con un tempo di 26”95 che le ha permesso di raggiungere il limite per i Criteria. Non è da meno Tommaso Navarretta, che ha conquistato 3 argenti nei 50 rana (28”82), 100 rana (1’03”0), e 200 rana (2’17”84), oltre a un oro nei 100 misti (59”82), dimostrando una versatilità e una preparazione notevoli. Altri piazzamenti di rilievo sono arrivati da Pietro Cerrato, argento nei 1500 stile libero (16’56”3), e da Matteo Espositi, che ha chiuso con un argento nei 100 rana (1’04”58). Una menzione speciale va a Maya Melotto Sureda, la più giovane dell’Aosta Nuoto, che ha ottenuto buoni piazzamenti nei 50 e 100 stile libero, con tempi di 29”1 e 1’02”8, rispettivamente.

Il 16 marzo è stato invece il turno dei giovani talenti Esordienti B, impegnati nel IV Grand Prix Esordienti B a Torino, sempre sotto la guida di Federico Gottardi. Nonostante la giovane età, questi atleti hanno dimostrato un impegno e una determinazione che promettono bene per il futuro. Tra i risultati più significativi c’è il 7° posto di Francesco Amendolia nei 50 farfalla (40”1) e il buon piazzamento nei 200 misti, con un 9° posto (3’30”2).

Rebecca Cantelli ha gareggiato nei 100 stile libero (1’31”5), chiudendo in 16ª posizione, mentre Carlotta Santomassimo (nella foto) ha segnato il tempo di 1’51”3 nei 100 misti, guadagnando il 16° posto. La squadra ha anche brillato nella staffetta 4x50 farfalla femminile, con una performance complessiva di 4’19”1, un segno evidente del loro spirito di squadra e del lavoro fatto in allenamento.

A dimostrazione della versatilità e della competitività dell’Aosta Nuoto, il 1° Trofeo Insubrika Master di Sesto Calende, sempre il 16 marzo, ha visto i Master portare a casa numerosi podi. Con una performance straordinaria, Mattia Castiglioni ha vinto il primo posto nei 50 stile con un tempo di 25”51, mentre Paola Telloli si è distinta nei 100 rana (1’23”2) e nei 50 stile (28”8), entrambi primi posti nella categoria M45. La competizione ha visto anche il trionfo di Remy Vayr Piova, che ha vinto nei 50 dorso (33”7) e nei 50 stile (27”2), e di Andrea Savoia, che ha dominato nella stessa categoria con tempi di 33”3 nei 50 dorso e 27”4 nei 50 stile. Una nota di merito va anche alla staffetta 4x50 misti maschile, con il quartetto Savoia, Enrietti, Castiglioni, Vayr Piova che ha conquistato il primo posto nella categoria 160-190 con un tempo di 2’04”0.

Matteo Espositi

L’Aosta Nuoto, dunque, continua a raccogliere successi in tutte le categorie, confermando di essere una realtà di primo piano nel panorama natatorio, capace di offrire risultati di prestigio sia a livello regionale che nazionale. Con lo sguardo già proiettato verso i prossimi appuntamenti, la società si prepara a vivere nuove emozioni, mentre il lavoro in vasca non accenna a fermarsi.